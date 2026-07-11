قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث بمدينة طور سيناء.. ماذا قالت التحريات؟
مدبولي للاعبي المنتخب: أثبتم إن الشعب بيحب بلده ورفعتم توقعاته وهيفضل متطلع لمزيد من الإنجازات
تحركات جديدة في أسعار الفاكهة اليوم.. والبطيخ يسجل 72 جنيها في الأسواق
رولاني موكوينا يقترب من تدريب بيراميدز.. والإعلان الرسمي خلال أيام
BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر
دعما لحسام حسن.. محمد ثروت يؤدي حركة لا للعنصرية على الهواء
هل تأثم الزوجة إذا امتنعت عن زوجها بسبب الضرر؟.. عالم أزهري يجيب
أسعار الفاكهة في سوق العبور اليوم السبت 11-7-2026
قرار عاجل من النيابة العامة ضد متهم في تسريب امتحان مادة بالثانوية العامة
الرئيس السيسي للاعبي المنتخب: لازم الناس تسمع منكم وأحاسيسكم في مباريات كأس العالم
سعر الدولار واليورو والعملات الأجنبية الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
آية التيجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

يثير استخدام واقي الشمس تساؤلات متكررة حول تأثيره على قدرة الجسم في إنتاج فيتامين د، خاصة مع التوصيات الطبية التي تشدد على ضرورة استخدامه يوميًا للوقاية من أضرار الأشعة فوق البنفسجية وسرطان الجلد.

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

وكشف تقرير نشره موقع Prevent Cancer Foundation هذا الجدل، مؤكدة أن استخدام واقي الشمس لا يؤدي إلى الإصابة بنقص فيتامين د لدى معظم الأشخاص، وأنه يمكن الحفاظ على مستويات طبيعية من الفيتامين مع الالتزام بإجراءات الحماية من الشمس.

وأوضحت المؤسسة أن الدراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يستخدمون واقي الشمس بشكل يومي لا يزالون قادرين على الحفاظ على مستويات صحية من فيتامين د.

ورغم أن واقي الشمس واسع الطيف بمعامل حماية SPF 30 يحجب نحو 97% من الأشعة فوق البنفسجية، فإن جزءًا من أشعة UVB لا يزال يصل إلى الجلد، وهو ما يسمح للجسم بإنتاج كميات كافية من فيتامين د.

وأضافت أن الجسم لا يحتاج إلى التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس، إذ إن قضاء ما بين 4 إلى 15 دقيقة في الهواء الطلق خلال منتصف النهار عدة مرات أسبوعيًا قد يكون كافيًا للحفاظ على مستويات طبيعية من فيتامين د، حتى مع استخدام واقي الشمس.

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

التعرض للشمس دون حماية ليس الحل

وأشارت المؤسسة إلى أن الاعتقاد السائد بأن التعرض للشمس لمدة 10 أو 15 دقيقة دون واقٍ شمسي للحصول على فيتامين د هو أمر آمن، ليس دقيقًا، لأن هذه المدة قد تكون كافية لإحداث تلف في الحمض النووي لخلايا الجلد، مما يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

كما أكدت أن الجسم لا يستفيد من الإفراط في إنتاج فيتامين د، إذ إن زيادة مستوياته قد تؤدي في حالات نادرة إلى التسمم بفيتامين د، وهو ما يرفع نسبة الكالسيوم في الدم ويسبب مضاعفات صحية، خاصة عند الإفراط في تناول المكملات الغذائية.

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

مصادر آمنة للحصول على فيتامين د

ولفتت المؤسسة إلى أن فيتامين د لا يقتصر على أشعة الشمس، إذ يمكن الحصول عليه من العديد من الأطعمة الطبيعية، مثل:
الأسماك والمأكولات البحرية.
كبد البقر.
البيض.
بعض منتجات الألبان والعصائر وحبوب الإفطار المدعمة بفيتامين د.

وأضافت أن المكملات الغذائية تمثل خيارًا آخر عند الحاجة، مع ضرورة الالتزام بالجرعة اليومية الموصى بها، والتي تبلغ 600 وحدة دولية (IU) لمعظم البالغين، بينما قد يحتاج الأشخاص فوق سن 70 عامًا إلى كميات أكبر وفقًا لتوصيات الطبيب.

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

هل أجهزة التسمير بديل آمن؟

وأكد ااتقرير أن أسرة التسمير والمصابيح الشمسية ليست وسيلة آمنة للحصول على فيتامين د، لأنها تعتمد بشكل أساسي على أشعة UVA التي لا تحفز إنتاج الفيتامين، لكنها تسرّع شيخوخة الجلد وترفع بشكل كبير خطر الإصابة بسرطان الجلد.

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

متى يجب فحص مستوى فيتامين د؟

وأوصت المؤسسة الأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن مستويات فيتامين د لديهم بمراجعة الطبيب وإجراء تحليل دم عند الحاجة، لتحديد ما إذا كانوا يعانون من نقص، والحصول على العلاج المناسب دون تعريض الجلد لأضرار أشعة الشمس.

واختتمت المؤسسة بالتأكيد على أن الاستخدام المنتظم لواقي الشمس يظل من أهم وسائل الوقاية من سرطان الجلد، وأن الحصول على فيتامين د يمكن تحقيقه بأمان من خلال النظام الغذائي المتوازن أو المكملات الغذائية عند الضرورة، دون الحاجة إلى تعريض البشرة لمخاطر الأشعة فوق البنفسجية.

واقي الشمس نقص فيتامين د فيتامين د أشعة الشمس سرطان الجلد استخدام واقي الشمس إنتاج فيتامين د المكملات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

الزمالك

قرار عاجل من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

المؤتمر

بدءا من يوم 13 يوليو.. الداخلية تعلن مواعيد تقديم الطلبة الجدد بكلية الشرطة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يكرم بعثة المنتخب الوطني بعد إنجاز مونديال 2026

بالصور

BYD‏ تتصدر تراخيص السيارات الكهربائية ‏للشهر الرابع على ‏التوالي في مصر

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

خطوات لحماية منزلك من السرقة أثناء السفر.. نصائح مهمة قبل قضاء الإجازة

نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة
نصائح المهمة لحماية المنزل من السرقة أثناء قضاء الإجازة

هل يسبب استخدام واقي الشمس في نقص فيتامين د؟.. دراسة تحسم الجدل

هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟
هل يمنع واقي الشمس إنتاج فيتامين د؟

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد