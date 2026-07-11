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إبراهيم حسن أمام الرئيس السيسي: كنا نسعى لهذه اللحظة منذ اليوم الأول.. ونعد بمزيد من النجاحات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إبراهيم حسن أمام الرئيس السيسي: كنا نسعى لهذه اللحظة منذ اليوم الأول.. ونعد بمزيد من النجاحات

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن
رحمة سمير
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء تناول الغداء مع بعثة المنتخب، أن الجهاز الفني كان يسعى منذ توليه المسؤولية لتحقيق إنجاز يليق باسم مصر والوصول إلى هذه اللحظة.

وأضاف إبراهيم حسن أن ما تشهده مصر من تطور كبير كان دافعًا للجهاز الفني واللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من العمل لتحقيق نجاحات جديدة، معربًا عن شكره للاعبين والجهاز الفني ومجلس إدارة اتحاد الكرة على الجهد الذي بذلوه طوال الفترة الماضية.

وكان وجه كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: أنا وإبراهيم حسن شايفين حضرتك مثال لينا في كل المجالات في تطور مصر وازدهارها.

ومن جانبه وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب التكريم الرسمي الذي حظي به المنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشواره في المونديال ضمن أفضل 16 منتخبًا في العالم، بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها الفراعنة أداءً مميزًا أمام بطل العالم.

وقال محمد صلاح، خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري: "دعم الرئيس السيسي الذي تلقيناه، والرسائل التي كان يوجهها لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هي أفضل تكريم لنا".
 

إبراهيم حسن الرئيس السيسي النجاحات السيسي بعثة المنتخب

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