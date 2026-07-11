محمد صلاح: ما حدث في كأس العالم بداية للمشاركة في المحافل الدولية

وجه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب التكريم الرسمي الذي حظي به المنتخب الوطني بعد المشاركة التاريخية في بطولة كأس العالم 2026.

وأنهى منتخب مصر مشواره في المونديال ضمن أفضل 16 منتخبًا في العالم، بعدما ودع البطولة من دور الـ16 عقب الخسارة أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها الفراعنة أداءً مميزًا أمام بطل العالم.

وقال محمد صلاح، خلال مأدبة الغداء التي أقامها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري: "دعم الرئيس السيسي الذي تلقيناه، والرسائل التي كان يوجهها لنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، هي أفضل تكريم لنا".

وأضاف قائد الفراعنة: "أود أن أقول إن هذه بداية لوضع الكرة المصرية في مكانها الصحيح، وأن نعود مجددًا إلى المحافل العالمية".

واختتم صلاح تصريحاته قائلًا: "نريد ألا نقصر في حق أنفسنا وحق الناس، وأتمنى تحقيق البطولات في المرحلة المقبلة، وأن نستكمل معًا ما بدأناه".