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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«حواديت» خالد جلال وتكريم أحمد وفيق في ختام مهرجان المسرح بالمنصورة

أحمد وفيق
أحمد وفيق
أحمد إبراهيم
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تختتم غدًا الأحد فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري بمدينة المنصورة، ضمن أنشطة الدورة التاسعة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض، وذلك بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إلى جانب نخبة من الفنانين والمسرحيين والقيادات الثقافية والتنفيذية.

ويشهد حفل الختام توزيع شهادات المشاركة على خريجي الورش الفنية، تقديرًا لما قدموه من التزام ومستوى فني متميز طوال فترة التدريب، كما يتضمن تكريم عدد من رموز الفن والإبداع من أبناء محافظة الدقهلية، تقديرًا لمسيرتهم وإسهاماتهم في إثراء الحركة المسرحية والفنية، وهم الفنان أحمد وفيق، والكاتب والسيناريست وليد يوسف، والمخرج صبري ناصف، أحد أبرز رواد مسرح الثقافة الجماهيرية.

بالإضافة لفقرة فنية تقدمها فرقة كورال جوانا، التي تقدم باقة من أشهر أغاني المسرحيات والاستعراضات الغنائية، في احتفالية تعكس ثراء وتنوع التراث المسرحي المصري.

وأكد الفنان محمد رياض، رئيس المهرجان القومي للمسرح المصري، أن اختيار المنصورة لاستضافة أولى فعاليات الدورة التاسعة عشرة قبل انطلاق المهرجان رسميًا في القاهرة، جاء انطلاقًا من مكانتها الثقافية والفنية، وما تزخر به من طاقات إبداعية ورموز أثروا المسرح المصري على مدار عقود، مشيرًا إلى أن النجاح الكبير الذي شهدته الفعاليات يؤكد أهمية استمرار مشروع المهرجان في المحافظات، وترسيخ مبدأ العدالة الثقافية، وإتاحة الفرصة أمام الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية للتدريب والاحتكاك بكبار الفنانين والمبدعين.

ويختتم المهرجان فعالياته بالمنصورة بتقديم العرض المسرحي «حواديت» للمخرج خالد جلال، في احتفالية تجمع بين تكريم المبدعين والاحتفاء بالمسرح، تأكيدًا على دور الفن في بناء الإنسان وترسيخ الوعي ونشر الثقافة في مختلف ربوع مصر.

وشهدت فعاليات المهرجان على مدار ستة أيام برنامجًا فنيًا وثقافيًا متكاملًا، تضمن مجموعة كبيرة من الورش المتخصصة في التمثيل، والإخراج، والكتابة المسرحية، والسينوغرافيا، والأزياء، والإلقاء، إلى جانب ورش الأطفال، وبرنامجًا متكاملًا لذوي الإعاقة، بالإضافة إلى الندوات الفكرية، والماستر كلاس، وعروض القراءة المسرحية، وذلك بمشاركة نخبة من كبار الفنانين والأكاديميين، في إطار رؤية المهرجان لاكتشاف المواهب وصقلها ودعم الحركة المسرحية بالمحافظات.

فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري محمد رياض الفنان أحمد وفيق

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