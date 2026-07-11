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حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني

حميد الشاعري وهشام عباس
حميد الشاعري وهشام عباس
تقى الجيزاوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انطلقت أولى ليالي مهرجان المسرح الروماني لصيف 2026 في الساحل الشمالي، بحفل غنائي أعاد الجمهور إلى أجواء التسعينيات، بعدما اجتمع على خشبة المسرح النجوم حسام حسني، هشام عباس، حميد الشاعري، ومحمد فؤاد، في أمسية اتسمت بالحماس واستحضار أجمل الذكريات.

وشهد الحفل حضور عدد كبير  من الجمهور ، الذين تفاعلوا مع أشهر الأغاني التي قدمها النجوم، ومن بينها «كل ما أشوفك» و«أجمل قصة حب» لحسام حسني، و«ناري ناري» و«حبيبي ده» لهشام عباس، و«عيوني» و«جلجلي» لحميد الشاعري، إلى جانب «الحب الحقيقي» و«طمني عليك» لمحمد فؤاد، فضلاً عن مجموعة كبيرة من الأغنيات التي ارتبطت بذكريات جيل كامل.

وأكدت الأمسية استمرار حضور أغاني التسعينيات في وجدان الجمهور، الذي ردد كلمات الأغنيات طوال الحفل في أجواء احتفالية مميزة.
ومن المقرر أن تتواصل فعاليات المهرجان يوم 17 يوليو، بحفل يجمع النجمين الشامي ومحمد فضل شاكر، بعد النجاحات الكبيرة التي حققاها خلال الفترة الأخيرة.

حفل تامر عاشور 

كما يستضيف المسرح يوم 24 يوليو الفنان تامر عاشور، الذي يلتقي جمهوره في حفل جديد ضمن حفلات الموسم الصيفي.
ويختتم شهر يوليو بحفل غنائي يوم 31 يوليو، يشارك فيه نجوم الأغنية الشعبية رضا البحراوي، ورحمة محسن، وأحمد شيبة، فيما يشهد 6 أغسطس حفلاً استثنائياً، على أن يتم الإعلان عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

مهرجان المسرح الروماني حسام حسني هشام عباس حميد الشاعري حفل تامر عاشور

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