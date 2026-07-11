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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد .. أجمل سيارة بورش 911 في تاريخ العلامة الألمانية

بورش 911 GT3 Touring
بورش 911 GT3 Touring
عزة عاطف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

خطفت شركة "بورش" الألمانية، الأنظار تكتيكيًا خلال فعاليات مهرجان جودوود للسرعة لعام 2026 التشغيلي الحالي، بعدما كشفت رسميًا عن نسخة اختبارية فريدة من نوعها وجديدة كليًا تحمل اسم “شجرة الحياة”. 

وتمثل هذه السيارة تحفة ميكانيكية استثنائية جرى تطويرها بالكامل داخل أروقة قطاع التخصيص الحصري "Sonderwunsch" وبطلب خاص من توكيل بورش مولدوفا؛ للاحتفال بمرور 15 عامًا على التواجد الرسمي للعلامة الفاخرة داخل الأسواق المولدوفية. 

وجاء هذا التحرك اللوجستي ليمزج بين الهندسة الرياضية الصارمة لطراز "911 GT3 Touring" وبين الموروثات الثقافية والتاريخية العريقة لشعوب شرق أوروبا بصالات العرض.

واعتمد مهندسو شتوتجارت ماديًا على طراز التورينج النقي، وهو الخيار المفضل لعشاق التميز الاستثماري نظرًا لتخليه عن الجناح الخلفي الضخم والاعتماد على خطوط ديناميكية كلاسيكية ناعمة تزيد من قيمتها الجمالية. 

ولم تكن هذه النسخة مجرد عملية تعديل عادية بالألوان، بل كانت بمثابة وثيقة فنية جافة تطلبت مئات الساعات من العمل اليدوي الدقيق لتقديم منتج ينافس تكتيكيًا في قوائم مقترحات جامعي السيارات النادرة بالأسواق لعام 2026 الحالي.

400 ساعة من الطلاء المتدرج المستوحى من مزارع العنب التاريخية

تتركز المعجزة البصرية ماديًا في الهيكل الخارجي للسيارة، حيث حصلت المركبة على طلاء يدوي متدرج فريد من نوعه (Ombré Paint Finish) يتغير تكتيكيًا وجغرافيًا بناءً على زاوية سقوط الضوء. 

ويبدأ اللون من الأمام بدرجة البنفسجي الميتاليك الفاخر (Violapurplemetallic) ليتلاشى تدريجيًا ونزولاً نحو الخلف ليتحول إلى طيف الماجنتا الساحر الحصري (Chromaflair Magic Magenta). 

وجاء هذا المزيج اللوني كإشارة تسويقية صريحة تحاكي مراحل نضج ثمار العنب، محتفية بصناعة النبيد العريقة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد والاستثمار في مولدوفا.

واستكمل خبراء بورشه لغة الإبداع برسم شعار "شجرة الحياة" الوطني الشهير يدويًا بالكامل بلون الذهب النيوديمي (Neodyme بورش Gold) ليمتد على طول غطاء الحقيبة الأمامية وسقف السيارة. 

وامتد هذا التدرج اللوني المعقد ليتسيل بدقة على العجلات المغنيسيوم الرياضية قياس 20 و 21 بوصة، مع حفر حرف "M" بدقة هندسية جافة مدمجة داخل شبكة المصد الأمامي كإمضاء رسمي وتكريم جغرافي لدولة مولدوفا، حيث استغرقت عمليات تنسيق وطلاء هذا الهيكل الخارجي ما يقارب 400 ساعة عمل يدوي صارم داخل المصنع.

مقصورة بملامح الأزياء الشعبية ومحرك بوكسر نقي دون تراجع ميكانيكي

تستمر الرواية الثقافية فوريًا داخل المقصورة الرقمية الفاخرة للسيارة، حيث جرى إكساء المقاعد الرياضية بلوحة ألوان تجمع بين جلد الليلك البنفسجي وأحزمة وتطريزات باللون الوردي النجمي (Ruby Star Neo) مع خيوط بيج متباينة تحاكي ألوان النبيذ. 

وأعادت بورش إحياء قماش “باشا” التاريخي الشهير ذي المربعات المتعرجة على بطانات الأبواب ومنتصف المقاعد، وجرى تنسيقه هندسيًا ليعكس الأنماط الهندسية التراثية المنتشرة في السجاد والأزياء الشعبية المولدوفية. 

وتم دمج لمسات فاخرة من خشب "بالداو" الطبيعي (Paldao Wood) على مقبض ناقل الحركة اليدوي وخلفيات المقاعد لترمز إلى الغابات الطبيعية وحرفية نجاري المنطقة.

ولم تقم بورش بأي تعديلات برمجية أو حركية على المنظومة الميكانيكية، محتفظة بالقلب النابض الأسطوري لسيارات GT3. وتعتمد السيارة فوريًا على محرك 6 أسطوانات مسطح (Boxer) بسعة 4.0 لترات بسحب طبيعي خالص للهواء دون شواحن توربينية، لينتج قوة حركية تبلغ 500 حصان ويتصل بناقل حركة يدوي من 6 سرعات يضمن تجربة قيادة ميكانيكية نقية تتجاوز حاجز الـ 8,000 دورة في الدقيقة. ولن تتاح هذه الأيقونة الفاخرة للبيع ماديًا فوريًا للمستثمرين؛ حيث تقرر عرضها كقطعة متحفية حية داخل المتحف الوطني للإثنوغرافيا والتاريخ الطبيعي في العاصمة كيشيناو، قبل أن تنتقل بشكل دائم لتتصدر صالة العرض الرئيسية لمركز بورش مولدوفا بنهاية عام 2026 الحالي.

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