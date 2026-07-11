"من صلاح إلى شوبير".. جوانب إنسانية لا تُنسى في لقاء الرئيس السيسي بـ "لاعبي الفراعنة"

بعيدًا عن الرسميات وبروتوكولات اللقاءات السياسية الكبرى، كشف تكريم الرئيس السيسي للمنتخب الوطني عن وجه إنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أدار لقاءه مع "الفراعنة" بروح الأب المشجع والمسؤول الفخور.

لم يكن المشهد مجرد مراسم لتوزيع الأوسمة بعد الإنجاز المونديالي لعام 2026، بل تحول إلى ساحة مبهجة من المداعبات العفوية التي خطفت قلوب ملايين المصريين؛ بدءاً من حديثه لـ "الملك المصري" محمد صلاح وقال له الرئيس بابتسامة: "أوعى تزعل مني"، وصولاً إلى إشادته بنجم الحراسة مصطفى شوبير.

كما حسم الرئيس عبد الفتاح السيسي مصير القيادة الفنية للفراعنة، معلناً التمسك بالتوأم حسام وإبراهيم حسن في قيادة المنتخب الوطني لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه الرئيس رسالة ثقة ومحملة بالتقدير للمدرب الوطني، قائلاً بوضوح: "مش هنغير أبداً حسام وإبراهيم حسن، والمسؤول لازم يكون مننا"، ليضع بذلك حداً لأي تكهنات ويسدل الستار على مسألة الاستعانة بالمدرب الأجنبي، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق بروح مصرية خالصة.

وقال الرئيس السيسي، خلال تكريمه لاعبي المنتخب والجهازين الفني والإداري: "مش هنغير أبدًا حسام وإبراهيم حسن، ومش هنغير أبدًا إن اللي يكونوا مسؤولين عننا لازم يكونوا مننا، وربنا وفقهم يبقى خير عظيم جدًا، ونستمر على كده، وكل الدعم لكم، وهتشوفوا".

وشدد الرئيس على ضرورة الاهتمام باكتشاف المواهب من خلال "كشافين متجردين" يمنحون الفرصة لمن يستحقها، مؤكدًا استعداد الدولة لتقديم كل أشكال الدعم للكفاءات والقدرات الرياضية، بما يسهم في صناعة أجيال جديدة تواصل مسيرة النجاح للمنتخب الوطني.

في لفتة إنسانية اتسمت بالبهجة والتلقائية، تحول التكريم الرئاسي لأبطال المنتخب الوطني لكرة القدم إلى حديث منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد الفراعنة محمد صلاح، محذرًا إياه بابتسامة "أوعى تزعل مني يا صلاح".

الاحتفاء بمشوار الفراعنة التاريخي في بطولة كأس العالم

وجاءت هذه المداعبة الودية خلال استقبال الرئيس السيسي لبعثة المنتخب والجهازين الفني والإداري، للاحتفاء بمشوارهم التاريخي والإنجاز غير المسبوق الذي حققوه في بطولة كأس العالم، ووجّه الرئيس رسالة عميقة ومحفزة لـ 120 مليون مصري تؤكد أن أرض مصر لا تنضب من المواهب، ضاربًا المثل بنجمي الفريق محمد صلاح ومصطفى شوبير، معلنًا في الوقت ذاته عن تقديم دعم رسمي استثنائي لاكتشاف ورعاية الكفاءات الرياضية الواعدة في كل أنحاء الجمهورية.