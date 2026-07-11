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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يوجه بحملات فورية للنظافة والإشغالات ومراجعة تراخيص البناء

رفع مخلفات
رفع مخلفات
أحمد زهران
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أجرى الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة صباح اليوم جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة مستوى النظافة العامة والتصدي للإشغالات ومراجعة تراخيص البناء والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لرفع كفاءة الأداء التنفيذي وتحسين جودة الحياة بالمحافظة.

وشملت الجولة قطاع هضبة الأهرام بحي الهرم وأحياء العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة والعجوزة وبولاق الدكرور حيث حرص المحافظ على متابعة الأوضاع ميدانيًا ورصد أي ملاحظات تستدعي التدخل الفوري.

وتفقد المحافظ عددًا من المحاور والطرق الرئيسية، شملت محور 26 يوليو، وطريق الواحات، وطريق الفيوم، وطريق القاهرة – الإسكندرية الصحراوي، إلى جانب شوارع الثورة والمعدنية وحورس، ومناطق "هـ" و"ن" و"ع"، والثلاثيني، والمنيب، وأرض اللواء، والصفطاوي، وبشتيل  حيث وجه بمراجعة تراخيص أعمال البناء الجارية والتأكد من مطابقتها للاشتراطات القانونية والتنظيمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات يتم رصدها.

وخلال الجولة رصد الدكتور أحمد الأنصاري وجود تجمعات للقمامة بشارعي المهندس صلاح عامر ومطلع كوبري القصبجي وكوبري والي والجزيرة الوسطي بشارع المدرسة المنيب وخلق مستشفي ام المصريين بحي جنوب الجيزة وشريف صلاح والشعب وأسفل محور الفريق كمال عامر بحي العمرانية
موجها الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالدفع بالمعدات وفرق العمل لرفع المخلفات وإعادة الانضباط للموقعين مع تكثيف أعمال النظافة الدورية لمنع تكرار تلك التجمعات، بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما وجه المحافظ بغلق أحد المقاهي المخالفة بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية واخري بحديقة ميدان المحطة بجنوب الجيزة لإشغالها الطريق العام واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مؤكدًا عدم التهاون مع أي إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تتسبب في إعاقة السيولة المرورية.

وكلف المحافظ جهاز السرفيس بتنفيذ حملة مكبرة على موقف السيارات العشوائي الكائن بأول شارع ربيع الجيزي بجوار مدرسة أبو الهول القومية لما يسببه من تكدسات مرورية واختناقات بالمنطقة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودة الموقف مرة أخرى.

وامتدت الجولة إلى مناطق نصر الدين وعثمان محرم والكنيسة، حيث تابع المحافظ مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات، ووجه أحياء العمرانية والطالبية بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة، إلى جانب تكثيف الأعمال بالمناطق المحيطة بمحور الفريق كمال عامر.

كما وجه المحافظ بسرعة تصفية وإزالة أحد مخازن تجميع وفرز القمامة والخردة بمنطقة الكنيسة بحي الطالبية لما يمثله من أضرار بيئية وصحية مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليه، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة.
وكلف محافظ الجيزة رئيس حي جنوب بإزالة كشك مخالف ومقهي ملحقة به في منطقة المنيب واخر بشارع متفرع من صلاح سالم للتعدي علي الطريق العام وإعاقة حركة المارة .

وشدد محافظ الجيزة في ختام جولته  على رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بضرورة التواجد الميداني المستمر، وعدم الاكتفاء بالمتابعة المكتبية، مع سرعة رصد أي ملاحظات أو شكاوى والتعامل الفوري معها، بما يحقق رضا المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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