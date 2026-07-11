حفيظ الدراجي: جدارية لحسام حسن بين أنقاض غزة.. وإنجاز منتخب مصر أصبح رسالة أمل

أشاد الإعلامي الجزائري حفيظ الدراجي بما وصفه بالأثر الكبير الذي تركه منتخب مصر في كأس العالم، بعدما رسم فنان فلسطيني جدارية للمدير الفني للمنتخب، حسام حسن، على أنقاض أحد المباني المدمرة في غزة، تقديرًا للمشوار التاريخي الذي قدمه الفراعنة في البطولة.

منتخب مصر

وكتب الدراجي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «على أنقاض أحد المباني المدمرة في غزة، وبين الركام الذي يروي حكاية الصمود، رسم فنان فلسطيني جدارية لحسام حسن؛ تقديرًا للمشوار التاريخي الذي قدمه مع منتخب مصر في كأس العالم».

وأضاف أن الإنجاز عندما يصل إلى قلوب الناس؛ لا يبقى مجرد انتصار رياضي، بل يتحول إلى مصدر للأمل ورسالة محبة ووفاء تعبر الحدود.

واختتم منشوره، بتحية للشعب الفلسطيني الصامد، ولمنتخب مصر الذي قدم أداءً مشرفًا وقاتل حتى النهاية.