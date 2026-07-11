أحمد مجاهد: تكريم الرئيس للمنتحب رسالة لدعم الكرة المصرية وتهيئة المناخ لتحقيق المزيد من الإنجازات

أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية السابقة لاتحاد الكرة، أن تكريم الرئيس لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، ولاعبي المنتخب الوطني بقيادة القائد محمد صلاح، يمثل تكريمًا لكل أسرة كرة القدم المصرية.

منتخب مصر

وكتب مجاهد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تكريم السيد الرئيس اليوم لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة المهندس هاني أبوريدة، والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام حسن والكابتن إبراهيم حسن، واللاعبين بقيادة كابتن الفريق محمد صلاح، هو تكريم لأسرة كرة القدم المصرية».

وأضاف: «هذه رسالة مهمة بضرورة تهيئة كافة الظروف والبيئة المناسبة لتقديم الصورة التي تليق بالرياضة المصرية بشكل عام، وبالكرة المصرية بشكل خاص».