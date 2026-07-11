فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بالمشاركة التاريخية لـ منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة لم يكتفوا بالظهور المشرف، بل كتبوا فصلًا جديدًا في تاريخ الكرة المصرية، بعدما حققوا عدة إنجازات غير مسبوقة وقدموا مستويات نالت احترام العالم.



أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، عبر تقرير نشره على موقعه الرسمي، أن مشوار منتخب مصر في كأس العالم 2026 لم يكن مجرد مشاركة في البطولة، بل قصة نجاح صنعت التاريخ وغيرت نظرة العالم إلى الكرة المصرية.

وأوضح "فيفا" أن المنتخب المصري حقق سلسلة من الإنجازات التاريخية، بعدما سجل أول انتصار له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وتأهل للمرة الأولى إلى الأدوار الإقصائية، ثم حقق أول فوز في الأدوار الإقصائية، ليواصل كتابة التاريخ قبل أن يودع البطولة من دور الـ16.

وأشار الفيفا إلى أن الفراعنة قدموا مباراة استثنائية أمام منتخب الأرجنتين، حامل اللقب، وكانوا على مقربة من تحقيق مفاجأة كبرى، بعدما فرضوا ضغطًا هائلًا على بطل العالم وقدموا أداءً نال إشادة واسعة من المتابعين والخبراء.

وأضاف "فيفا" أن هذا الجيل من لاعبي منتخب مصر آمن بقدراته وقاتل حتى اللحظات الأخيرة، لينجح في إعادة كتابة واحدة من أجمل صفحات الكرة المصرية، مؤكدًا أن الخروج من البطولة جاء وسط احترام العالم بأسره لما قدمه الفريق من مستويات مميزة.

واختتم بالتأكيد على أن الأداء الذي ظهر به المنتخب المصري أمام كبار المنتخبات، وفي مقدمتها الأرجنتين، يعكس التطور الكبير الذي وصلت إليه الكرة المصرية، ويؤكد أن الفراعنة باتوا قادرين على منافسة أقوى منتخبات العالم بثبات وثقة.