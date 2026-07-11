قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جاسيكا حسام الدين: فخورة بالإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

الفنانة جاسيكا حسام الدين
الفنانة جاسيكا حسام الدين
أوركيد سامي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أعربت الفنانة  جاسيكا حسام الدين عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، مؤكدة أن ما قدمه لاعبو الفراعنة كان مصدر فخر وسعادة للجماهير المصرية.

وقالت جاسيكا حسام الدين في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا إن المنتخب المصري نجح في تقديم أداء مشرف خلال مشواره، وظهر اللاعبون بروح قتالية وإصرار كبير داخل الملعب، وهو ما جعل الجماهير تلتف حول المنتخب وتسانده بقوة.

وأضافت: «فخورة بالإنجاز التاريخي الذي حدث للمنتخب»، مشيرة إلى أن اللاعبين قدموا صورة تليق باسم مصر، ونجحوا في إسعاد الملايين من الجماهير التي تابعت مشوارهم بحماس وفخر كبيرين.

وأشادت جاسيكا بالروح التي ظهر بها لاعبو المنتخب، مؤكدة أن الوصول إلى هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة العمل والاجتهاد والإصرار والرغبة في تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.

وأوضحت أن حالة الدعم الكبيرة التي شهدها المنتخب خلال الفترة الأخيرة تعكس مدى ارتباط الشعب المصري بمنتخبه الوطني، خاصة أن كرة القدم دائمًا ما تنجح في توحيد الجماهير وصناعة لحظات استثنائية تظل عالقة في الذاكرة.

واختتمت جاسيكا حسام الدين حديثها بالتأكيد على فخرها بجميع لاعبي منتخب مصر، متمنية لهم المزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة

الفنانة جاسيكا حسام الدين اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع الإقليمية

مصر والإمارات تبحثان تطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني.. وتؤكدان: أمن الخليج خط أحمر

إطلاق نار داخل محل دراجات في يافا

إصابة رجل بحالة حرجة.. إطلاق نار داخل محل دراجات في يافا وشرطة الاحتلال تحقق

صورة أرشيفية

عضو بالكونجرس يتهم مستوطنين إسرائيليين باعتراض موكبه في الضفة الغربية بأسلحة أمريكية

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد