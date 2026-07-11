جاسيكا حسام الدين: فخورة بالإنجاز التاريخي لمنتخب مصر

أعربت الفنانة جاسيكا حسام الدين عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب مصر، مؤكدة أن ما قدمه لاعبو الفراعنة كان مصدر فخر وسعادة للجماهير المصرية.

وقالت جاسيكا حسام الدين في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا إن المنتخب المصري نجح في تقديم أداء مشرف خلال مشواره، وظهر اللاعبون بروح قتالية وإصرار كبير داخل الملعب، وهو ما جعل الجماهير تلتف حول المنتخب وتسانده بقوة.

وأضافت: «فخورة بالإنجاز التاريخي الذي حدث للمنتخب»، مشيرة إلى أن اللاعبين قدموا صورة تليق باسم مصر، ونجحوا في إسعاد الملايين من الجماهير التي تابعت مشوارهم بحماس وفخر كبيرين.

وأشادت جاسيكا بالروح التي ظهر بها لاعبو المنتخب، مؤكدة أن الوصول إلى هذا الإنجاز لم يكن وليد الصدفة، وإنما جاء نتيجة العمل والاجتهاد والإصرار والرغبة في تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة.

وأوضحت أن حالة الدعم الكبيرة التي شهدها المنتخب خلال الفترة الأخيرة تعكس مدى ارتباط الشعب المصري بمنتخبه الوطني، خاصة أن كرة القدم دائمًا ما تنجح في توحيد الجماهير وصناعة لحظات استثنائية تظل عالقة في الذاكرة.

واختتمت جاسيكا حسام الدين حديثها بالتأكيد على فخرها بجميع لاعبي منتخب مصر، متمنية لهم المزيد من النجاحات والإنجازات خلال الفترة المقبلة