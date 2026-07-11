قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أكسيوس: إيران وعُمان تناقشان إعلانا بضمان حركة كاملة وحرة للملاحة في الممر الأوسط بهرمز

مضيق هرمز
مضيق هرمز
القسم الخارجي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

تشهد الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تهدئة التوترات في منطقة الخليج تطورًا جديدًا، بعدما كشف موقع أكسيوس أن إيران وسلطنة عُمان تناقشان إصدار إعلان مشترك يضمن حرية وكامل حركة الملاحة في "الممر الأوسط" بمضيق هرمز، في خطوة قد تمثل انفراجة مهمة في أحد أكثر الممرات المائية حساسية على مستوى العالم، والذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.

وبحسب التقرير، تأتي هذه المشاورات في وقت تشهد فيه المنطقة مساعي مكثفة لخفض التصعيد، بعد سلسلة من الحوادث التي استهدفت سفنًا تجارية في مضيق هرمز، وما تبعها من توترات عسكرية وسياسية بين إيران والولايات المتحدة وعدد من القوى الإقليمية. ويُنتظر أن يشكل الإعلان – إذا تم التوصل إليه – رسالة طمأنة إلى المجتمع الدولي وشركات الشحن البحري بشأن أمن الملاحة في المضيق.

وتلعب سلطنة عُمان دورًا محوريًا في الوساطة بين الأطراف المختلفة، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع إيران والدول الغربية، حيث استضافت خلال الأشهر الماضية جولات من المحادثات تناولت مستقبل إدارة الملاحة في مضيق هرمز وآليات ضمان استمرار تدفق السفن التجارية دون عوائق. كما سبق أن أعلنت مسقط وطهران تشكيل مجموعة عمل مشتركة لمواصلة مناقشة تنظيم الملاحة والتنسيق مع الدول المطلة على المضيق والأطراف المعنية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من تجارة النفط المنقولة بحرًا، ما يجعل أي اضطراب فيه ينعكس مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وأسعار الخام وتكاليف التأمين والشحن البحري. وقد دفعت الهجمات الأخيرة على بعض السفن إلى ارتفاع المخاوف الدولية وزيادة أقساط التأمين على الناقلات العاملة في المنطقة.

ويضمن نجاح المشاورات الإيرانية-العُمانية في التوصل إلى إعلان رسمي حرية الملاحة قد يسهم في استعادة الثقة تدريجيًا لدى شركات النقل البحري، كما قد يفتح الباب أمام استئناف مسار أوسع من المفاوضات المتعلقة بالأمن الإقليمي والملف النووي الإيراني، خاصة مع استمرار الاتصالات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بوساطة عُمانية وقطرية.

ورغم أن الإعلان المرتقب لم يصدر رسميًا حتى الآن، فإن مجرد مناقشته يعكس رغبة مشتركة في تجنب مزيد من التصعيد داخل أحد أكثر الممرات البحرية أهمية على المستوى الدولي، في ظل إدراك جميع الأطراف أن استقرار الملاحة في مضيق هرمز يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة. 

مضيق هرمز اكسيوس ايران عمان باكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

ترشيحاتنا

هاري كين

هاري كين: لعبت الجولف مع ترامب.. ونسعى لإسعاد بيكهام أمام النرويج

منتخب مصر

أحمد مجاهد: تكريم الرئيس للمنتحب رسالة لدعم الكرة المصرية وتهيئة المناخ لتحقيق المزيد من الإنجازات

السيسي ومنتخب مصر

وزير الرياضة عقب تكريم الرئيس السيسي للمنتخب: جلسة مع اتحاد الكرة ورابطة الأندية لبحث آلية دعم الكوادر الوطنية

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد