قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رفعت الولايات المتحدة سقف شروطها لإبرام أي اتفاق نووي جديد مع إيران، مؤكدة أن التوصل إلى تفاهم مع طهران مرهون بتخليها الكامل عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مع التلويح بإبقاء الخيار العسكري مطروحا إذا رفضت تنفيذ ذلك.

ونقلت شبكة ABC News عن أحد المسؤولين الأمريكيين قوله: "إما أن يسلمونا الغبار النووي، أو ستستخدم الولايات المتحدة الخيارات العسكرية منخفضة التكلفة للغاية لضمان بقاء هذه المادة بعيدة المنال بشكل دائم".

وأكد مسؤولون أمريكيون أن واشنطن لن توقع أي اتفاق نووي مع إيران ما لم تتخل عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مشددين على أن الاحتفاظ بهذه المادة يمثل خطًا أحمر غير قابل للتفاوض.

وأوضح مسؤول أمريكي آخر أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ إلى مزيج من الضغوط العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية إذا رفضت طهران الاستجابة، لكنه أكد أن شرط التخلي عن اليورانيوم المخصب يعد أساسًا لأي اتفاق محتمل، مضيفا: "إذا لم نحصل على الغبار، فلن يكون لدينا اتفاق مع إيران".

وبحسب التقديرات الأمريكية، لا يزال اليورانيوم مدفونًا تحت أنقاض المنشآت النووية الإيرانية التي تعرضت لضربات أمريكية، وهو المخزون الذي أطلق عليه الرئيس دونالد ترامب وعدد من مسؤولي إدارته اسم "الغبار النووي".

وتشير التقديرات إلى أن إيران تمتلك أكثر من 900 رطل من اليورانيوم عالي التخصيب، فيما ذكرت وكالة رويترز أن مصير هذا المخزون يعد من أبرز الملفات المطروحة خلال فترة التفاوض الممتدة لـ60 يومًا، وفقًا لمذكرة التفاهم التي وقعتها واشنطن وطهران في يونيو.

وتتضمن المذكرة، المؤلفة من 14 بندًا، التزام الطرفين بالاتفاق على آلية للتخلص من اليورانيوم المخصب، مع اشتراط تخفيف نسبة تخصيبه داخل إيران تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية كحد أدنى، كما نصت على وقف العمليات العسكرية ومنح الجانبين مهلة تصل إلى 60 يومًا للتوصل إلى اتفاق نهائي.

وتأتي هذه المطالب الأمريكية في وقت يواجه فيه الاتفاق الأشمل حالة من التراجع، إذ أعلن الرئيس دونالد ترامب، الجمعة، أن واشنطشن وافقت على طلب إيراني لاستئناف المفاوضات، لكنه أكد في الوقت نفسه انتهاء وقف إطلاق النار بعد تجدد الهجمات على سفن تجارية في مضيق هرمز، إلى جانب تبادل جديد للضربات بين الولايات المتحدة وإيران.

الولايات المتحدة اتفاق نووي جديد إيران اليورانيوم عالي التخصيب اتفاق مع إيران دونالد ترامب مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

ترشيحاتنا

حملة تموينية

حملة لضبط الأسواق.. تحرير 7 محاضر وإعدام أغذية فاسدة في الجيزة| صور

حريق بقرية شبرا بخوم بقويسنا

نشوب حريق هائل في قرية شبرا بخوم بالمنوفية

إسعاف

مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى مساكن أبو زعبل بالخانكة

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد