بيراميدز يحسم الاتفاق مع إياد العسقلاني.. والمدافع يوقع على عقد لمدة 4 مواسم

اقترب نادي بيراميدز من الإعلان عن واحدة من أبرز صفقات الموسم الصيفي، بعدما توصل إلى اتفاق نهائي مع المدافع الدولي إياد العسقلاني، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف الفريق استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

توصل نادي بيراميدز إلى اتفاق مع إياد العسقلاني، مدافع فريق روستوف الروسي، بشأن انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في إطار تدعيم الخط الخلفي قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، فقد وقع العسقلاني على عقود انضمامه إلى بيراميدز لمدة أربعة مواسم، بعد الاتفاق على جميع البنود الخاصة بالتعاقد، ليصبح اللاعب على أعتاب الإعلان الرسمي عن الصفقة.

تحركات بيراميدز

جاء تحرك بيراميدز لحسم التعاقد مع العسقلاني بعد متابعة مستوياته خلال الفترة الماضية، حيث ترى الإدارة أن اللاعب يمتلك الإمكانيات التي تؤهله لتدعيم دفاع الفريق في ظل المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

ومن المنتظر أن يعلن نادي بيراميدز عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، عقب الانتهاء من جميع الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال اللاعب، ليبدأ مشواره بقميص الفريق السماوي بداية من الموسم الجديد.