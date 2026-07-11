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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بيتكوين تستعيد مستوى 64 ألف دولار بدعم أسهم التكنولوجيا وانحسار المخاوف الجيوسياسية

بيتكوين
بيتكوين
أ ش أ
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تعافت عملة بيتكوين الرقمية خلال تعاملات اليوم السبت، متجاوزة مستوى 64 ألف دولار، لتعود إلى مسار تحقيق مكاسب أسبوعية، بعدما تجاهل المتعاملون المخاوف الجيوسياسية، فيما عززت موجة الصعود في أسهم التكنولوجيا شهية المستثمرين للمخاطرة في الأسواق العالمية.

وارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنسبة 1.2% لتصل إلى 64,241 دولارا، بعدما سجلت في وقت سابق من تعاملات نهاية الأسبوع مستوى 64,673 دولارا، بحسب ما أوردته منصة "كوين ديسك" المتخصصة في العملات الرقمية.

وكانت بيتكوين تتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%، بعد تعويض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من الأسبوع، عندما أثارت التوترات العسكرية المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإيران اضطرابات في الأسواق المالية، ودفع المستثمرين إلى اللجوء للأصول الآمنة.

وتحسنت معنويات المستثمرين بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تواصلت من أجل التوصل إلى اتفاق، وهو ما خفف المخاوف من اتساع نطاق الصراع في المنطقة، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار النفط الخام من مستوياتها المرتفعة الأخيرة.

وجاء تعافي العملة المشفرة متزامنًا مع المكاسب التي حققتها أسهم "وول ستريت"، حيث قادت أسهم التكنولوجيا موجة صعود واسعة امتدت حتى جلسة الجمعة، ليسجل مؤشر "ناسداك"، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، مكاسب أسبوعية تقارب 2%.

ورغم هذا الانتعاش، ظل المتعاملون حذرين في ظل استمرار تطورات الصراع بين الولايات المتحدة وإيران في التأثير على معنويات الأسواق.

وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق انتهاء التفاهم المؤقت مع طهران عقب تجدد الأعمال العدائية، قبل أن يشير لاحقًا إلى أن إيران تواصلت لبدء مفاوضات، وفي الوقت نفسه، دعت كل من سلطنة عمان وباكستان، اللتين تقومان بدور وساطة، إلى التهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

كما يراقب المشاركون في السوق الطلب المؤسسي عبر الصناديق المتداولة الفورية المرتبطة بعملة بيتكوين في الولايات المتحدة، والتي ظلت أحد أبرز المحركات لأسعار العملات المشفرة خلال العام الجاري، وساعدت التدفقات المستمرة إلى هذه الصناديق في تعويض فترات عدم اليقين الاقتصادي الكلي والتقلبات الجيوسياسية.

وقال محللون إن بيتكوين لا تزال تتحرك إلى حد كبير باعتبارها أصلًا عالي المخاطر، إذ تتحرك بالتوازي مع أسواق الأسهم خلال فترات تحسن معنويات المستثمرين، وأضافوا أن استمرار انحسار التوترات الجيوسياسية، إلى جانب صمود الطلب على أسهم التكنولوجيا، قد يوفر مزيدًا من الدعم للعملات المشفرة.

وارتفعت أسعار معظم العملات المشفرة البديلة خلال تعاملات نهاية الأسبوع متأثرة بتعافي بيتكوين، إلا أن أداءها الأسبوعي جاء متباينًا، وصعدت عملة إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، بنسبة 2.7% إلى 1,795 دولارا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت 2.1%، كما ارتفعت عملة "إكس آر بي"، ثالث أكبر عملة مشفرة، بنسبة 0.8% إلى 1.1046 دولار، لكنها سجلت تراجعًا أسبوعيًا بنسبة 2%

وفي المقابل، انخفضت عملتا "سولانا" و"كاردانو" بشكل طفيف، لتتكبدا خسائر أسبوعية بلغت 5.2% و6.6% على التوالي، أما بين العملات المرتبطة بالصور الساخرة، فقد ارتفعت عملة "دوج كوين" بنسبة 1.5%، لكنها ظلت منخفضة بنسبة 4.5% على أساس أسبوعي.

بيتكوين متجاوزة ألف دولار تحقيق مكاسب أسبوعية

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