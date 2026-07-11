بعد مباراة مصر والأرجنتين.. حسابات تنتحل هوية الحكم فرانسوا لوتيكسييه على «فيسبوك»

شهد موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» خلال الساعات الماضية انتشار عدد من الحسابات التي تحمل اسم وصورة الحكم الفرنسي فرانسوا لوتيكسييه، وذلك عقب إدارته مباراة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، حيث اعتقد كثير من المستخدمين أن بعضها يعود للحكم الفرنسي بالفعل.

حسابات وهمية

وبالاطلاع على هذه الحسابات، تبين وجود 8 حسابات تحمل اسم وصورة لوتيكسييه، أنشئ معظمها بعد انتهاء المباراة بيوم أو يومين، فيما تمتلك أعدادًا محدودة من المتابعين والتفاعل. في المقابل، أقدمت 4 حسابات قديمة على تغيير أسمائها وصورها الشخصية لتنتحل هوية الحكم الفرنسي، مستغلة حالة الجدل الواسعة التي صاحبت قراراته التحكيمية خلال اللقاء.

ومن بين هذه الحسابات، حساب يتابعه نحو 42 ألف مستخدم وينشط من داخل مصر، غيّر اسمه من «أنباء حلوان» إلى «فرانسوا لوتيكسييه» في 11 يوليو، أي بعد أربعة أيام من المباراة، في خطوة جاءت بالتزامن مع تصاعد الاهتمام الجماهيري بالحكم الفرنسي.

كما ظهر حساب آخر موجود على «فيسبوك» منذ أكثر من سبع سنوات، أجرى صاحبه أربع عمليات تغيير للاسم، إذ حمل سابقًا اسمي «Cuptee» و«أفلا يتدبرون»، وكان مخصصًا لنشر محتوى ديني، قبل أن يتحول إلى حساب ينتحل هوية فرانسوا لوتيكسييه، مستفيدًا من الزخم الكبير الذي صاحب اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.