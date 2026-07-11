أسعار BMW الفئة الخامسة 2026 في السوق السعودي

تقدم BMW الكثير من السيارات في السوق السعودي، ومنها الفئة الخامسة التي تنتمي إلى فئة السيدان، وتأتي بمجموعة من التجهيزات التي تجمع بين التصميم العصري والتقنيات الحديثة، إلى جانب خيارات متعددة لمنظومة الحركة.

تصميم BMW الفئة الخامسة 2026

تعتمد BMW الفئة الخامسة موديل 2026 على أبعاد ضمن فئة السيدان، حيث يبلغ طولها 5,060 مم، بينما يصل العرض إلى 1,900 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,515 مم، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,995 مم، ويتراوح وزن السيارة بدون ركاب بين 1,725 و1,775 كجم، بينما تبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 520 لترًا.

BMW الفئة الخامسة

زودت السيارة بمنظومة إضاءة تعتمد بالكامل على تقنية LED، حيث تأتي المصابيح الأمامية والخلفية بتلك التقنية، بالإضافة إلى إضاءة نهارية تعمل أيضًا بتقنية LED، كما ترتكز السيارة على عجلات قياس 21 بوصة في الأمام والخلف، مع لمسات خارجية للسيارة حادة الشكل، وشبكة متعددة الفتحات الهوائية.

محركات BMW الفئة الخامسة 2026

تتوفر الفئة 520 i بمحرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، ويعمل إلى جانبه نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت، مع محرك كهربائي يولد 11 حصانًا ويقدم عزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر.

ويولد محرك البنزين قوة تبلغ 208 أحصنة مع عزم دوران يصل إلى 330 نيوتن متر، بينما تنتقل القوة إلى العجلات الخلفية عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

وتسجل السيارة معدل استهلاك وقود يبلغ 15.9 كم لكل لتر، مع خزان وقود سعته 60 لترًا، فيما تبلغ سرعتها القصوى 230 كم في الساعة، وتستطيع الانطلاق من الثبات إلى 100 كم في الساعة خلال 7.5 ثانية.

وتعتمد الفئة 530 i أيضًا على محرك بنزين تيربو سعة 2.0 لتر مكون من 4 أسطوانات، مع نظام هجين خفيف بجهد 48 فولت ومحرك كهربائي بقوة 11 حصانًا وعزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر.

BMW الفئة الخامسة

وتصل القوة الإجمالية في هذه الفئة إلى 258 حصانًا، مع عزم دوران يبلغ 400 نيوتن متر، بينما يتولى ناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات إرسال القوة إلى نظام الدفع الخلفي.

وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 250 كم في الساعة، في حين تحتاج إلى 6.1 ثانية للتسارع من السكون إلى سرعة 100 كم في الساعة، كما تأتي بخزان وقود سعته 60 لترًا.

سعر BMW الفئة الخامسة 2026 في السعودية

تقدم BMW الفئة الخامسة موديل 2026 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 336,145 ريالا.