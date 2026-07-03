الكشف عن أولى سيارات BMW الفئة السابعة موديل 2027

كشفت شركة BMW عن اطلاق أولى نسخ الفئة السابعة موديل 2027 من خطوط الإنتاج في مصنعها بمدينة Dingolfing الألمانية، وذلك في إطار الاستعداد لبدء طرحها تدريجيًا في الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة.

محركات BMW الفئة السابعة موديل 2027

تقدم BMW في هذا الجيل تطويرًا ملحوظًا على مستوى المحركات، حيث يأتي محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر بقوة تصل إلى 394 حصانًا، ما يمنح نسخة الدفع الكلي xDrive قدرة على الانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال أقل من 5 ثوانٍ.

BMW الفئة السابعة موديل 2027

كما توفر BMW الألمانية نسخة هجينة قابلة للشحن من خلال منفذ كهربائي، تعتمد على محرك سداسي الأسطوانات مع منظومة كهربائية مساعدة، لتصل القوة الإجمالية إلى 483 حصانًا في نسخة 750e xDrive.

وبفضل هذه القدرات الفنية تستطيع تلك النسخة أن تحقق تسارعًا من وضع السكون 0 وصولًا إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 4.6 ثانية، ما يمنحها مزيجًا من الأداء العالي وتقنيات الدفع الكهربائي التي تدعم تقليل الانبعاثات.

BMW الفئة السابعة موديل 2027

مقصورة BMW الفئة السابعة موديل 2027

حصلت المقصورة الداخلية في BMW الفئة السابعة 2027 على تحديثات واضحة في الجانب الرقمي، حيث تضم شاشة مركزية قياس 17.9 بوصة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، إلى جانب شاشة إضافية أمام الراكب الأمامي بقياس 14.6 بوصة، كما توفر السيارة نظامًا صوتيًا عالي الأداء، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف.

BMW الفئة السابعة موديل 2027

وتأتي المقصورة أيضًا بنظام تكييف أوتوماتيكي متعدد المناطق، إلى جانب مجموعة من الحساسات وأنظمة المساعدة على القيادة، التي تشمل تقنيات مراقبة الطريق ودعم السلامة النشطة، مع حزمة من الوسائد الهوائية، ومثبت سرعة تكيفي، وانظمة رصد النقاط العمياء، وتحديد المسار.

أسعار BMW الفئة السابعة الجديدة في الأسواق العالمية

تبدأ أسعار BMW الفئة السابعة موديل 2027 عالميًا من نحو 101 ألف دولار، مع اختلاف الأسعار حسب الفئات والمحركات والتجهيزات الإضافية المتاحة في الأسواق الأوروبية والعالمية.