فرج عامر يفجر مفاجأة عن محمد صلاح مع طرابزون

علق المهندس فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، على مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع فريق طرابزون سبور التركي، عقب انتقاله إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.



وكتب فرج عامر عبر فيسبوك: «أتمنى لمحمد صلاح التوفيق مع طرابزون، لكن لا أعتقد أن صلاح سوف يستمر في طرابزون».

علي الجانب الاخر يستضيف طرابزون سبور نظيره فيرينتسفاروشي، يوم 20 أغسطس الجاري، على ملعب «بابارا بارك» بمدينة طرابزون، في مواجهة تحمل أهمية خاصة للجماهير المصرية، باعتبارها الظهور الأوروبي الأول لمحمد صلاح مع فريقه التركي.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ويأمل طرابزون سبور في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تمنحه أفضلية قبل مباراة الإياب، وحسم بطاقة التأهل إلى دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وتترقب الجماهير المصرية الظهور الأول لمحمد صلاح مع طرابزون سبور في المنافسات الأوروبية، خاصة بعد انتقاله إلى النادي التركي خلال فترة الانتقالات الحالية.