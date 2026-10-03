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ناقد رياضي يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي نهائيًا من منتخب مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي نهائيًا من منتخب مصر

أحمد الشناوي
أحمد الشناوي
سارة عبد الله

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، خلال تصريحات تلفزيونية، كواليس استبعاد أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، من حسابات منتخب مصر، مشيرًا إلى أن الأزمة تعود إلى واقعة حدثت خلال مواجهة الفراعنة أمام نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح أحمد عبد الباسط أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اتخذ قرارًا خلال المران الأخير قبل المباراة بتجهيز مصطفى شوبير ليكون الحارس الأساسي أمام نيجيريا.

وقال الناقد الرياضي: «في التقسيمة الأخيرة، حسام حسن ودّى مصطفى شوبير الناحية التانية يتدرب مع مدرب الحراس، علشان هو اللي هيكون الحارس الأساسي».

وأضاف أن أحمد الشناوي، خلال المران، تعرض لمشكلة في العضلة الضامة، قبل أن يغادر التدريب، مؤكدًا أن طريقة خروجه من الملعب تسببت في تصاعد الأزمة.

وتابع: «بعدها الشناوي مسك الضامة وطلع، والطلعة دي قلبت وش».

وأشار عبد الباسط إلى أن الواقعة تسببت في توتر بين أحمد الشناوي والجهاز الفني للمنتخب، موضحًا أنه عقب ما حدث تم الاتفاق، وفقًا لروايته، على عدم انضمام الحارس إلى صفوف منتخب مصر مرة أخرى.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن استبعاد الشناوي من حسابات الجهاز الفني لم يكن، بحسب المعلومات التي طرحها، لأسباب فنية فقط، وإنما جاء على خلفية ما حدث خلال تلك المواجهة والمران الذي سبقها.

ويواصل منتخب مصر تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وسط منافسة قوية بين عدد من حراس المرمى لحجز مكان في قائمة الفراعنة، في ظل اعتماد الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على خيارات مختلفة في مركز حراسة المرمى.

ملحوظة: ما ورد بشأن تفاصيل الواقعة ووجود اتفاق على عدم ضم أحمد الشناوي مجددًا هو وفق رواية الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط في تصريحاته التلفزيونية، ولم يرد في المعلومات المقدمة بيان رسمي من اتحاد الكرة أو الجهاز الفني يؤكد هذه التفاصيل.

أحمد عبد الباسط أحمد الشناوي بيراميدز منتخب مصر

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