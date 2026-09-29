أرقام قمصان حراس منتخب مصر.. ماذا يحدث في حالة غياب أحمد الشناوي؟

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تفاصيل تحديد أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر خلال المعسكر الحالي، موضحة أن الأمر يتم وفقًا للأقدمية بين اللاعبين.

وأوضحت ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أرقام القمصان لا تعكس ترتيب اللاعبين أو الأفضلية بينهم، وإنما يتم تحديدها وفقًا للأقدمية والاتفاق بين اللاعبين.

وقالت إن وجود أحمد الشناوي في قائمة المنتخب يعني حصوله على القميص رقم 1، بينما يرتدي محمد الشناوي القميص رقم 16.

وأضافت أنه في حال عدم وجود أحمد الشناوي، يحصل محمد الشناوي على القميص رقم 1، بينما يتم توزيع باقي أرقام القمصان على حراس المرمى الآخرين.

وبشأن المعسكر الحالي لمنتخب مصر، أوضحت ريهام حمدي أن مصطفى شوبير حصل على القميص رقم 1، فيما ارتدى المهدي سليمان القميص رقم 16، وذلك بالاتفاق بينهما.

وأكدت أن أرقام القمصان في معسكر المنتخب لا ترتبط بترتيب حراس المرمى أو المشاركة في المباريات، وإنما تخضع للأقدمية والاتفاق بين اللاعبين.