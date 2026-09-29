قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد عقدين.. ماذا يعني لإيران؟
الشعباني يطالب الجماهير بالصبر على المنتخب بعد تعثر تونس أمام بوتسوانا
المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية بحماية شرطة الاحتلال
غش تجاري وسحب منتجات.. هيئة الدواء تشن حرباً علي المستحضرات المغشوشة| أسماء
العثور على أشلاء ربة منزل داخل حمام مكتب محامٍ بالمنشية في الإسكندرية
مش كل سخونة برد.. 7 أعراض تكشف الإصابة بحمى الضنك
فبرك صورا بالذكاء الاصطناعي.. القبض على فرد أمن إدارى انتحل صفة ضابط شرطة
مجزرة جوية بميانمار.. أكثر من 100 قتيل وجريح في قصف سوق مزدحم
القبض على 9 أشخاص يستغلون 11 طفلا فى أعمال التسول بالجيزة
صفر انبعاثات كربونية.. العاصمة الجديدة تحتضن برج فوربس العالمي كأول مركز مالي
بقيت بخير.. جميل عزيز يكشف تطورات حالته الصحية
"الاتحاد الأوروبي": ندعم برامج التنمية في مصر لتأهيل الأجيال الجديدة لسوق العمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أرقام قمصان حراس منتخب مصر.. ماذا يحدث في حالة غياب أحمد الشناوي؟

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران   -  
علا محمد

كشفت الناقدة الرياضية ريهام حمدي عن تفاصيل تحديد أرقام قمصان لاعبي منتخب مصر خلال المعسكر الحالي، موضحة أن الأمر يتم وفقًا للأقدمية بين اللاعبين.

وأوضحت ريهام حمدي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أرقام القمصان لا تعكس ترتيب اللاعبين أو الأفضلية بينهم، وإنما يتم تحديدها وفقًا للأقدمية والاتفاق بين اللاعبين.

وقالت إن وجود أحمد الشناوي في قائمة المنتخب يعني حصوله على القميص رقم 1، بينما يرتدي محمد الشناوي القميص رقم 16.

وأضافت أنه في حال عدم وجود أحمد الشناوي، يحصل محمد الشناوي على القميص رقم 1، بينما يتم توزيع باقي أرقام القمصان على حراس المرمى الآخرين.

وبشأن المعسكر الحالي لمنتخب مصر، أوضحت ريهام حمدي أن مصطفى شوبير حصل على القميص رقم 1، فيما ارتدى المهدي سليمان القميص رقم 16، وذلك بالاتفاق بينهما.

وأكدت أن أرقام القمصان في معسكر المنتخب لا ترتبط بترتيب حراس المرمى أو المشاركة في المباريات، وإنما تخضع للأقدمية والاتفاق بين اللاعبين.

الناقدة الرياضية ريهام حمدي لاعبي منتخب مصر منتخب مصر قائمة المنتخب أحمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصطفى مدبولي

الحكومة تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال الشهر المقبل بعد توجيهات الرئيس

تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا

ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

منتخب مصر

مصر أمام جنوب السودان.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

أسعار الدواجن

صعود مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في المزرعة والأسواق

بعوض الزاعجة المسبب لحمى الضنك

إصابات قياسية.. فلوريدا تعلن الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي حمى الضنك

الشناوي

تعظيم سلام.. نجم الزمالك يشيد بالأهلي بعد تجديد عقد الشناوي

دعاء لقضاء الحاجة

دعاء لقضاء الحاجة في دقائق.. ابدأ يومك به واستعد لرؤية أحلامك أمامك

صورة جماعية لمجلس إدارة الزمالك

6 أفراد خارج سباق انتخابات الزمالك المقبلة.. أحمد حسن يكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

الكحة

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

البصل بيطلع عروق بسرعة؟ 5 أخطاء تسرّع تلفه في المطبخ

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

إمام عاشور يحتفل بعيد ميلاد زوجته فى لحظات رومانسية

بالصور

الكحة مع تغير الجو.. متى تكون بسبب الحساسية ومتى تحتاج لطبيب؟

الكحة
الكحة
الكحة

اقتصادي وبدون مواد حافظة.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

بدون مواد الحافظة واقتصادى.. طريقة عمل ناجتس الفراخ البيتي

.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى
.طريقة الناجتس البيتى

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها
جلطة القلب لا تبدأ دائمًا بألم شديد.. علامات قد يفاجئك ظهورها

فيديو

جانب من الواقعة

صبي يحمل جوالًا ويضع علامات بالطباشير على أبواب الشقق.. فيديو يثير القلق بسوهاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الذكاء الاصطناعي بين هاجس الخطر وصراع الهيمنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: عبد الناصر.. الفكرة لا تموت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 4.. نحو إعداد طالب منضبط ومتفوق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: على عتبات الفجر البِكر.. حكاية روح واجهت طوفان القلق بكلمتين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فكر قبل ما تصدق.. صناعة الوعي داخل مدرجات الجامعة

المزيد