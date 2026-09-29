تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب السودان في تصفيات أمم أفريقيا 2027

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، لخوض مواجهة مهمة أمام جنوب السودان، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2027.

وتقام مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الرابعة عصر اليوم، على استاد جوبا الوطني، في ثاني مباريات الفراعنة بالتصفيات الأفريقية.

تشكيل مصر المتوقع أمام جنوب السودان

وكشف الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج «مودرن سبورتس»، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام جنوب السودان، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد فتوح «كريم حافظ» - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - مهند لاشين.

خط الهجوم: زيكو - عمر مرموش - هيثم حسن.

موعد مباراة مصر وجنوب السودان

تنطلق مباراة مصر وجنوب السودان في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب السودان

تُنقل مباراة مصر وجنوب السودان في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027 عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس».

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يأتي منتخب جنوب السودان في المركز الأخير دون نقاط.

ويتربع منتخب مالاوي على صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.