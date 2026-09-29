كواليس صدام حسام حسن مع أبوريدة بسبب الشناوي

أكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي أن هناك صدامًا حدث بين هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بسبب تصريحات الأخير عن محمد الشناوي.

وقال البنهاوي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة "CBC": "حصل صدام بين هاني أبوريدة وحسام حسن، بسبب إنه طلب منه أن يخرج ويعمل توضيح حول تصريحاته عن محمد الشناوي، ولكن العميد رفض، وهو ما جعل رئيس اتحاد الكرة يصدر بيانًا يثمن فيه دور محمد الشناوي".

وأضاف: "مصطفى محمد عانى في فرنسا بسبب تصريح حسام حسن عنه، ووسائل الإعلام كلها ألقت الضوء على تصريحات العميد بأنه (ربع محترف)".

وتابع: "تم الاستقرار على قيد أحمد الجفالي وسيف جعفر في القائمة الإفريقية، في ظل وجود مشكلة في مركز الجناح ووسط الملعب".

واختتم البنهاوي: "الزمالك سيطير إلى رواندا قبل المباراة بـ3 أيام بسبب الطيران، وسيكون هناك طيران مباشر من مصر إلى رواندا".