طلعت يوسف يحذر من صدام قادم بين حسام حسن واتحاد الكرة.. ويكشف السبب

انتقد طلعت يوسف، نجم الكرة المصرية والمدير الفني السابق للاتحاد السكندري، حالة التوتر التي يمر بها حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا أن الفترة الحالية تحتاج إلى مزيد من الهدوء والصفاء بين الجهاز الفني ومسؤولي اتحاد الكرة.

وجاءت تصريحات طلعت يوسف خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، بعدما ناقش الأخير إمكانية استفادة الأندية من فترة التوقف الدولي، بدلًا من أن تكون الأندية هي التي تجهز اللاعبين للمنتخب.

وقال طلعت يوسف: «لا، ما دي سقطة برضه. هناك سقطات هو وقع فيها. في النهاية حسام في الفترة الأخيرة دي أوت أوف كنترول، أنا شايفه عصبي، متوتر، متضايق، خارج عن السيطرة، هو نفسه مش قادر يسيطر على نفسه».

وأضاف: «الأحداث حواليه كتيرة جدًا جدًا على المستوى الفني وعلى المستوى المهني»، مشيرًا إلى أنه لديه قناعة بأن حسام حسن يشعر بعدم الرضا عنه من جانب بعض المسؤولين.

وأوضح: «معرفش ليه أنا عندي قناعة إنه هو متصور إنه غير مرضي عنه من الجهات المسؤولة، من اتحاد الكرة تحديدًا، وإنه مفيش مساحة من الثقة ما بين مسؤولين اتحاد الكرة، والمهندس هاني أبو ريدة تحديدًا، وما بينه، نتيجة يمكن أحداث قديمة وإن كان هناك بيانات بتطلع».

وتابع طلعت يوسف: «كل ده لا يعبر عما هو في الداخل. ده اللي أنا بقولهولك إنه لو رسالة حسام وصلت للعيبة فيها صدق، وهم حسوا بيها، هتلاقي حاجة تانية خالص. هو بيسمع، لكن هو عنده قناعة بأنه لا، اللي بيتقال ده مش حقيقي».

وحول إمكانية استمرار حسام حسن مع منتخب مصر حتى عام 2030، قال طلعت يوسف: «يارب نكمل لـ2030 بالناس اللي موجودين، لأنهم عملوا حاجة كويسة في كأس العالم، مفيش شك، وإن كنت أنا كنت أتمنى إنه يكون أفضل، وكان في إيدينا».

وأشار إلى أن استمرار الجهاز الفني والاتحاد الحاليين يحتاج إلى حالة من التوافق، قائلًا: «أعتقد إنه برضه الموضوع ده في إيد المهندس هاني أبو ريدة وحسام حسن».

واختتم طلعت يوسف تصريحاته قائلًا: «لو محصلش صفاء، لو المهندس هاني أبو ريدة، وبتدخل من الوزير كابتن جوهر، وقناعة من حسام، لو المثلث ده مكتملش، وبقى في تكثيف في الكلام وصدق، مش هيكمل، هيصطدموا. الصدام قادم قادم».