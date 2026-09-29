مش عيب.. محمد العدل يطالب حسام حسن بالاعتذار بعد أزمة الشناوي

وجه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة إلى حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن أزمته الأخيرة مع محمد الشناوي، قائد الفراعنة، وما أثير حول تصريحات المدرب.

وكتب محمد العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو انت عشان ما تعتذرش تطلعني أنا اللي ما بفهمش كلامك.. وفهمته غلط.. يا أخي ما تقول آسف.. يا رجل تعلم ثقافة الاعتذار.. مش عيب».

وكانت أزمة قد نشبت عقب تصريحات حسام حسن بشأن محمد الشناوي، قبل أن يوضح المدير الفني لمنتخب مصر في تصريحات لاحقة موقفه من حارس الأهلي، مؤكدًا أنه لم يقصد التقليل منه.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان، في الرابعة عصر الثلاثاء، على استاد جوبا الوطني، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وتُذاع مباراة مصر وجنوب السودان عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس»، الناقل لمباريات التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى أمم أفريقيا 2027.

ويحتل منتخب مصر المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة، متساويًا مع أنجولا صاحب المركز الثاني، بينما يتذيل جنوب السودان المجموعة دون نقاط، ويتصدر مالاوي الترتيب برصيد 3 نقاط.