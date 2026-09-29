ارحلوا كفاكم عبثًا.. عصام الشوالي يفتح النار على لاعبي تونس بعد التعادل

وجه المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي رسالة حادة عقب تعادل منتخب تونس مع بوتسوانا، مطالبًا بإجراء تغييرات جذرية داخل منظومة كرة القدم التونسية.

وعقب المباراة، كتب عصام الشوالي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: «إرحلوا، كفاكم عبثًا بتاريخ الكرة التونسية، لازم تسريح لمعظم اللاعبين، رحيل المسؤولين، لن تنصلح الأمور، كفاية مسكنات ونريد حلًا جذريًا».

وطالب الشوالي بإجراء تغييرات واسعة داخل المنتخب التونسي، سواء على مستوى اللاعبين أو المسؤولين، مؤكدًا أن استمرار الأوضاع الحالية لن يؤدي إلى تحسن النتائج.

وشدد المعلق التونسي على ضرورة البحث عن حلول جذرية لإعادة ترتيب أوضاع كرة القدم التونسية، بدلًا من الاكتفاء بحلول مؤقتة عقب النتائج السلبية.

وسقط منتخب تونس في فخ التعادل أمام ضيفه بوتسوانا بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما امس الإثنين، على ملعب حمادي العقربي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027.