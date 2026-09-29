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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يرحب بوفد سفينة النيل للشباب العربى فى نسختها السادسة

سفينة النيل للشباب العربى
سفينة النيل للشباب العربى
محمد عبد الفتاح

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على أهمية مشروع سفينة النيل للشباب العربى " النسخة السادسة " ، والذى تستضيفه جمهورية مصر العربية تحت شعار " الثقافة وصناعة المحتوى العربى – رؤية عصرية مشتركة " ، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير السيد جوهر نبيل ، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 24 سبتمبر الجارى وحتى الأول من أكتوبر المقبل .

يأتي ذلك بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى للسياحة، وفى ضوء ما توليه الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى من إهتمام بالشباب بإعتبارهم ركيزة أساسية لبناء المستقبل ، ووفقاً لمستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 .

وفى هذا الإطار، كلف محافظ أسوان اللواء رماح السيد السكرتير العام ، بلقاء وفد سفينة الشباب، حيث نقل تحيات المحافظ لأعضاء الوفد، وذلك بحضور الوزير المفوض فيصل غسال مدير إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية والمسؤول عن الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، والدكتور إسلام الشامى مدير تطوير البرامج بوزارة الشباب والرياضة ، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات والمسئولين المعنيين.

محافظ أسوان: سفينة الشباب العربى جسر للتواصل وتبادل الخبرات والثقافات

وأشاد المهندس عمرو لاشين بتنظيم هذه الرحلة السنوية ، بإعتبارها جسراً للتواصل بين الشباب العربى، ومنصة مهمة لتبادل الخبرات والثقافات وتوحيد الرؤى تجاه القضايا والإهتمامات المشتركة، مؤكداً على أن رحلات سفينة الشباب العربى تحقق العديد من العوائد الثقافية والمجتمعية ، لكونه ملتقى يجمع الشباب من مختلف الدول العربية، ويوفر مساحة للتعارف والحوار وتبادل الثقافات والفنون.

 وتحرص محافظة أسوان على إنجاح فعاليات الرحلة من خلال تنظيم برنامج سياحى متكامل يتضمن زيارة أهم المزارات والمعالم الأثرية والسياحية ، والتعرف على الثقافات والفنون والتراث الأسوانى الأصيل الذى يمتد بجذوره عبر العديد من الحضارات المتعاقبة .

مشروعات هادفة للإرتقاء بالخدمات السياحية

وأكد عمرو لاشين على أن محافظة أسوان تشهد تنفيذ سلسلة من المشروعات الهادفة إلى تطوير ورفع كفاءة عدد من المقاصد والمناطق السياحية، ومنها منطقة الطابية ومعابد فيله والحديقة النباتية ، إلى جانب زيادة عدد المراسى السياحية ضمن مشروع تطوير وتوسعة كورنيش النيل الجديد بطول 9 كم ، فضلاً عن التنسيق لتنظيم رحلات طيران شارتر بين أسوان والمدن الألمانية ، وكذلك مع دولة الكويت الشقيقة بما يدعم الحركة السياحية الوافدة إلى المحافظة .

اليوم العالمى للسياحة.. مناسبة لإبراز دور السياحة فى التقارب بين الشعوب

وأكمل محافظ أسوان أن الاحتفال باليوم العالمى للسياحة، الذى يوافق 27 سبتمبر من كل عام ، يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على القيمة الاستراتيجية للقطاع السياحى، ودوره الفاعل فى دعم التنمية الاقتصادية والثقافية، ومد جسور التقارب والسلام والتبادل الثقافى بين الشعوب، خاصة فى ظل ما يشهده القطاع السياحى من تطورات متسارعة فى مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمى.

الشباب العربى يشيدون بعظمة الحضارة المصرية والتراث الأسوانى

ومن جانبهم ، أعرب الشباب المشاركون فى الرحلة عن إنبهارهم بجمال النقوش والرسومات التى تزين جدران المعابد ، والتى تجسد جانباً من عظمة الحضارة المصرية القديمة ، مؤكدين أن زيارتهم تستهدف تعزيز أواصر العلاقات بين الشباب العربى وتبادل الثقافات والتعرف عن قرب على الحضارة المصرية ومقوماتها التاريخية والسياحية .

وأشاروا إلى أن برنامج الرحلة يتضمن إلى جانب الزيارات السياحية والترفيهية، جلسات للنقاش والحوار وورش عمل متنوعة، تستهدف توحيد جهود الشباب وطرح رؤى مشتركة وابتكار أفكار جديدة، خاصة فى ظل التطور المتسارع فى مجالات التحول الرقمى ومنصات التواصل وصناعة المحتوى .

120 شاباً وفتاة من 12 دولة عربية يشاركون فى الرحلة

وتجدر الإشارة إلى أن زيارة وفد سفينة الشباب العربى لأسوان تأتى ضمن الجولة التى تجوب عدداً من المحافظات المطلة على نهر النيل ، بمشاركة نحو 120 شاباً وفتاة من 12 دولة عربية ، وهى فلسطين والجزائر والأردن والسعودية والمغرب والسودان والصومال وليبيا وتونس واليمن والعراق ومصر ، وذلك بهدف تعزيز التبادل الثقافى، والتعرف على التاريخ المصرى العريق ، وبناء جسور جديدة من التواصل والتعاون بين شباب الوطن العربى .

 تجسد إستضافة أسوان لوفد سفينة النيل للشباب العربى أهمية المحافظة كوجهة سياحية وثقافية وحضارية ، ومنصة للتواصل بين الشباب العربى ، بما يدعم التبادل الثقافى والتعاون المشترك ، بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى للسياحة  .

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