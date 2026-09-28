لتطوير مهارات الطلاب.. جامعة أسوان ترفع جاهزية كلية التمريض بـ3 معامل متطورة

تواصل جامعة أسوان جهودها لتطوير منظومة التعليم والتدريب العملي، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وفي إطار العمل على رفع كفاءة البنية التعليمية والتدريبية بمختلف كليات الجامعة، بما يتواكب مع متطلبات التعليم الجامعي الحديث واحتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور أشرف إمام عبدالرضى، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة التدريب العملي، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لإعداد خريج مؤهل يمتلك المهارات التطبيقية اللازمة للمنافسة في سوق العمل.

وأوضح أنه تم تجهيز وافتتاح 3 معامل متطورة لمهارات التمريض بكلية التمريض بالحرم الجامعي بمدينة أسوان، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للتدريب العملي، خاصة في ظل تزايد أعداد الطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في دعم الكليات وتوفير بيئة تعليمية وتدريبية آمنة ومتطورة تتيح للطلاب اكتساب المهارات بصورة عملية.

جهود جامعية

وأشار القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان إلى أن تطوير معامل التدريب يأتي ضمن خطة الجامعة للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن الاستثمار في تطوير مهارات الطلاب يمثل استثمارًا مباشرًا في قدراتهم ومستقبلهم المهني.

من جانبها، أوضحت الدكتور انتصار جاد عميدة كلية التمريض ان تجهيز المعامل الثلاثة يأتي ضمن استعداداتها للعام الدراسي الجديد، حيث أن القدرة الاستيعابية لكل معمل 50 طالب وطالبة، وذلك لمواجهة تحديات الكثافات الطلابية، وتوفير فرص تدريب عملي أكبر للطلاب، بما يسهم في تحسين مستوى اكتساب المهارات التمريضية داخل بيئة تدريبية مجهزة وآمنة.

وأكدت الكلية أن تطوير منظومة التدريب العملي يأتي في إطار توجه الجامعة نحو تحقيق الجودة والتميز في التعليم، وإعداد كوادر تمريضية مؤهلة تمتلك المعرفة والمهارات والكفاءات التي تتطلبها المؤسسات الصحية وسوق العمل.