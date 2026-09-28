في أسوان.. تكثيف أعمال النظافة والصرف الصحي والإنارة

أعطى المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، تعليماته لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف جهود تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالمظهر الحضارى، والتعامل الفورى مع أى مخالفات أو تعديات .

وفى هذا الإطار واصل العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان والوحدات المحلية للقرى والأحياء التابعة له تنفيذ حزمة من الأعمال الخدمية والميدانية ، وشملت الأعمال تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع التراكمات، ومتابعة أعمال الصرف الصحى والإنارة، والمرور على عدد من المنشآت الخدمية، فضلاً عن التعامل الفورى مع حالات التعدى والبناء المخالف ورفع الإشغالات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات والحفاظ على المظهر العام والإنضباط داخل مختلف المناطق السكنية .

قرية غرب أسوان .. صيانة الصرف الصحى والإنارة ورفع نواتج الحفر

ففى قرية غرب أسوان، تمت متابعة أعمال صيانة شبكة الصرف الصحى داخل مستشفى غرب أسوان، مع رفع نواتج الحفر الناتجة عن أعمال الصيانة، بالإضافة إلى متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة ومحولات الإنارة بنطاق القرية، لضمان إنتظام الخدمات وتحسين مستوى الإنارة العامة .

قرية أبو الريش بحرى .. تكثيف أعمال النظافة وصيانة أعمدة ومحولات الإنارة

وفى قرية أبو الريش بحرى، تم إستكمال أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بنجوع القرية، بالتوازى مع متابعة أعمال صيانة أعمدة ومحولات الإنارة بنجع الشيخ على والشلباب والقرود والخطارة، بما يدعم جهود الحفاظ على البيئة والمظهر العام وتحسين مستوى الإنارة. .

قرى وادى كركر .. متابعة الخدمات والمرور على المنشآت الحيوية وصيانة الإنارة



وشهدت قرى وادى كركر متابعة أعمال النظافة والجرد ورى الأشجار، إلى جانب تنفيذ أعمال المرور الدورى على المدارس والمجمع الاستهلاكى ومأخذ المياه الرئيسى، فضلاً عن متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة وتركيب كشافات جديدة بالقرية ومركز الشباب.

حى شرق المدينة .. إستمرار أعمال النظافة وصيانة أعمدة الإنارة

وفى حى شرق المدينة، تمت متابعة أعمال صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بمنطقة الجميلى، بالتوازى مع إستمرار أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى، بما يسهم فى الإرتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

حى جنوب المدينة .. إزالة تعدى فى المهد وإيقاف 3 حالات بناء بدون ترخيص

وفى حى جنوب المدينة، تم تنفيذ إزالة فورية لتعدٍ فى المهد بمساحة 400 م2 خلف إسكان التجاريين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى إيقاف أعمال بناء بدون ترخيص لـ3 حالات ومصادرة مواد ومعدات البناء، وذلك بحضور نائب المحافظ بطريق السادات، فضلاً عن إستمرار أعمال رفع الإشغالات بنطاق الحى .

حى الصداقة الجديدة .. إزالة 3 حالات تعدى وتطهير شبكة الصرف الصحى

وفى حى الصداقة الجديدة، تواصلت أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بنطاق الحى، مع متابعة أعمال تطهير شبكة الصرف الصحى الرئيسية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بجانب تنفيذ أعمال إزالة فورية لـ3 حالات تعدى فى المهد بإجمالى مساحة 300 م2 ، فضلاً عن رفع الإشغالات بنطاق الحى.