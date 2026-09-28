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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع طفيف في سعر الريال السعودي ختام تعاملات الإثنين.. والمتوسط عند 13.82 جنيه

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي
علياء فوزى

شهد سعر الريال السعودي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، وسط صعود شبه جماعي في أسعار الشراء والبيع بمعظم البنوك العاملة في السوق المصرية، وذلك مقارنة بسعر إغلاق اليوم السابق.

متوسط الأسعار في السوق

سجل متوسط سعر الريال السعودي نحو 13.82 جنيه. 

أسعار البنك المركزي المصري

وعلى صعيد الأسعار الرسمية، حدد البنك المركزي المصري سعر شراء الريال السعودي عند 13.85 جنيه، وسعر البيع عند 13.89 جنيه. وفي المقابل، سجل مركز دعم واتخاذ القرار سعر الشراء عند 13.76 جنيه، والبيع عند 13.79 جنيه.

أعلى الأسعار في البنوك

جاء بنك اتش اس بي سي (HSBC) وبنك أبوظبي الإسلامي في صدارة البنوك من حيث سعر الشراء، إذ بلغ 13.86 جنيه في كليهما، مع بيع الريال عند 13.89 جنيه لكل منهما.

وسجل المصرف المتحد سعر شراء عند 13.42 جنيه وبيع عند 13.91 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء في البنك التجاري الدولي (CIB) 13.85 جنيه والبيع 13.89 جنيه، وهو المستوى نفسه في المصري الخليجي عند الشراء، الذي رفع سعر البيع إلى 13.90 جنيه.

وسجل البنك الأهلي المصري وبنك مصر سعر شراء 13.82 جنيه وبيع 13.88 جنيه، بزيادة للبيع.

واستقر سعر الشراء في بنك الإسكندرية عند 13.80 جنيه والبيع عند 13.89 جنيه، وفي بنك قناة السويس عند 13.80 جنيه للشراء و13.90 جنيه للبيع.

أعلى سعر بيع وأقل الأسعار

سجل بنك الكويت الوطني (NBK) أعلى سعر بيع للريال بين البنوك عند 14.02 جنيه، مع سعر شراء 13.71 جنيه.

 وتداول في بنك التنمية الصناعية عند 13.94 جنيه للبيع و13.69 جنيه للشراء.

في المقابل، جاء البنك العقاري المصري العربي الوحيد الذي سجل تراجعًا، ليبلغ سعر الشراء 13.40 جنيه والبيع 13.77 جنيه. 

أما بنك أبوظبي التجاري (ADCB) فاستقر سعر الشراء عند 13.22 جنيه والبيع عند 13.57 جنيه، دون تغير عن الأمس.

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