سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم السبت 26 سبتمبر 2026

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 26 سبتمبر 2026، وفقًا لآخر تحديثات أسعار الصرف في البنوك العاملة بالسوق المصرية، مع استمرار العطلة الأسبوعية للبنوك، واختلاف مستويات الشراء والبيع من بنك إلى آخر.

سعر الريال السعودي في البنوك اليوم

سجلت أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المستويات التالية:

HSBC: شراء 13.781 جنيه، بيع 13.808 جنيه.

البنك المركزي المصري: شراء 13.773 جنيه، بيع 13.810 جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB: شراء 13.769 جنيه، بيع 13.803 جنيه.

QNB الأهلي: شراء 13.768 جنيه، بيع 13.801 جنيه.

المصرف العربي الدولي: شراء 13.765 جنيه، بيع 13.808 جنيه.

البنك المصري الخليجي: شراء 13.765 جنيه، بيع 13.809 جنيه.

بنك التعمير والإسكان: شراء 13.759 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

بنك مصر: شراء 13.744 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

البنك الأهلي المصري: شراء 13.743 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

بنك البركة: شراء 13.739 جنيه، بيع 13.801 جنيه.

بنك الإسكندرية: شراء 13.717 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

بنك قناة السويس: شراء 13.716 جنيه، بيع 13.811 جنيه.

كريدي أجريكول: شراء 13.690 جنيه، بيع 13.790 جنيه.

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 13.680 جنيه، بيع 13.712 جنيه.

بنك الكويت الوطني NBK: شراء 13.616 جنيه، بيع 13.924 جنيه.

البنك العقاري المصري العربي: شراء 13.436 جنيه، بيع 13.804 جنيه.

المصرف المتحد: شراء 13.339 جنيه، بيع 13.821 جنيه.

أعلى سعر لشراء الريال السعودي

سجل بنك HSBC أعلى سعر لشراء الريال السعودي بين البنوك الواردة في القائمة، عند 13.781 جنيه، بينما جاء البنك المركزي المصري في المرتبة التالية بسعر شراء بلغ 13.773 جنيه.

أقل سعر لشراء الريال السعودي

جاء المصرف المتحد عند أقل سعر لشراء الريال السعودي، مسجلًا 13.339 جنيه، يليه البنك العقاري المصري العربي بسعر 13.436 جنيه للشراء.

أعلى سعر لبيع الريال السعودي

سجل بنك الكويت الوطني NBK أعلى سعر لبيع الريال السعودي عند 13.924 جنيه، وفقًا لآخر الأسعار الواردة.

أقل سعر لبيع الريال السعودي

سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أقل سعر لبيع الريال السعودي ضمن القائمة، عند 13.712 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 13.773 جنيه للشراء و13.810 جنيه للبيع، مع استقرار مستويات العملة السعودية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك.

متابعة أسعار الريال السعودي

وتختلف أسعار الريال السعودي من بنك إلى آخر وفقًا لآخر تحديثات شاشات أسعار الصرف، ومن المنتظر أن تظهر أي تحركات جديدة في أسعار العملة السعودية مع عودة البنوك للعمل واستئناف التعاملات المصرفية.