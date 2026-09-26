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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز طبي جديد.. الأطباء تشيد بزراعة ذراع عامل بعد بتره بمستشفى العاشر الجامعي

فريق التدخل الجراحي
فريق التدخل الجراحي
الديب أبوعلي

أشادت النقابة العامة للأطباء ، بنجاح فريق طبي بمستشفى العاشر من رمضان الجامعي بجامعة الزقازيق، في إعادة زراعة ذراع عامل تعرض لبتر كامل بالذراع الأيسر من منطقة الكوع.

وشارك في التدخل الجراحي فريق طبي متعدد التخصصات، ضم أطباء جراحة التجميل والأوعية الدموية والعظام والتخدير، إلى جانب فريق التمريض، حيث نجح الفريق في إعادة زراعة الجزء المبتور وإعادة وصله بالجسد، وتكللت الجراحة بالنجاح.

وأجريت الجراحة بمشاركة الفريق الطبي المختص، وتحت متابعة الدكتور محمود طه، عميد كلية طب الزقازيق، والدكتور يحيى زكريا، رئيس قسم جراحة التجميل.

فريق التدخل الجراحي 

وضم فريق أطباء التجميل: الدكتور أحمد عاطف، والدكتور عبد الرحمن ضياء، والدكتورة سارة عبد الغفار، والدكتورة هدير محمد، والدكتور محمد علي الشيوي.

كما ضم فريق أطباء الأوعية الدموية: الدكتور محمد حسام الدين سرحان، والدكتور الحسن عادل معتمد، والدكتور أحمد حجازي عبد الحميد.

وشارك من أطباء التخدير الدكتورة أمل السيد، والدكتور أحمد الباز، بينما ضم فريق أطباء العظام الدكتور محمد أحمد عبد المعطي، والدكتور خالد شغلان، والدكتور هاني عثمان، والدكتور أحمد عبد العاطي.

كما شارك من أعضاء التمريض الأستاذ محمد توفيق، والأستاذ السلاوي.

وأكدت النقابة العامة للأطباء تقديرها للجهود الطبية التي بذلها الفريق المعالج، مشيدة بما قدمه أطباء مستشفى العاشر من رمضان الجامعي من نموذج للعمل الطبي الجماعي والتعاون بين مختلف التخصصات، وما أظهروه من كفاءة ومهارة في التعامل مع هذه الحالة الدقيقة.

وأوضحت النقابة، أن مثل هذه النجاحات تعكس ما يمتلكه الأطباء المصريون من خبرات وقدرات مهنية، وتؤكد أهمية دعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم في تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى.

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