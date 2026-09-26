بعد إيقافه 4 سنوات.. جدو يكشف هل يفسخ بيراميدز عقده مع رمضان صبحي؟

كشف محمد ناجي جدو، المدرب العام لفريق بيراميدز، موقف النادي من عقد رمضان صبحي، لاعب الفريق، في ظل استمرار عقوبة إيقافه لمدة 4 سنوات على خلفية قضية المنشطات.

وقال جدو، خلال تصريحات تلفزيونية، إن عقود اللاعبين تتضمن بندًا ينص على إمكانية فسخ العقد في حال تعرض اللاعب للإيقاف لفترة طويلة.

وأوضح: «هناك بند في عقود اللاعبين في حالة إيقاف لاعب لمدة طويلة يتم فسخ عقده تلقائيًا، وكنا نتمنى قبول استئناف رمضان صبحي على قرار إيقافه».

وتأتي تصريحات جدو في ظل استمرار أزمة رمضان صبحي المتعلقة بقضية المنشطات، بعدما أصدرت محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس» في نوفمبر 2025 قرارًا بإيقاف اللاعب لمدة 4 سنوات، عقب استئناف الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات «وادا» على قرار لجنة الاستماع المصرية.

ووفقًا لتفاصيل القضية، خلص حكم «كاس» إلى ثبوت مخالفة للوائح مكافحة المنشطات تتعلق بسلامة العينة وإجراءات الفحص، دون أن يكون الحكم قائمًا على ثبوت تناول اللاعب مادة محظورة، وذلك في إطار القضية الخاصة بالعينة محل النزاع.

وفي 20 سبتمبر 2026، رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية الطعن الذي تقدم به رمضان صبحي ضد قرار «كاس»، لتستمر عقوبة الإيقاف لمدة 4 سنوات.

بداية أزمة رمضان صبحي

وتعود بداية الأزمة إلى أغسطس 2023، عندما خضع رمضان صبحي لاختبار للكشف عن المنشطات، قبل ظهور ملاحظات تتعلق بخصائص العينة محل الفحص، من بينها الكثافة، وهو ما أدى إلى فتح تحقيق بشأن سلامة العينة والإجراءات المرتبطة بها.

وكانت لجنة الاستماع المصرية قد قررت في يوليو 2024 رفع الإيقاف المؤقت عن رمضان صبحي، قبل أن تتقدم «وادا» باستئناف على القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية الدولية «كاس».

وأصدرت «كاس» حكمها في نوفمبر 2025 بإيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات، قبل أن يلجأ اللاعب إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية للطعن على القرار، إلا أن المحكمة رفضت الطعن في سبتمبر 2026.

وبذلك تستمر عقوبة الإيقاف الموقعة على رمضان صبحي، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب تدريباته البدنية خلال فترة ابتعاده عن المشاركة في المباريات.

موقف عقد رمضان صبحي مع بيراميدز

وبشأن موقف اللاعب التعاقدي، أوضح جدو أن وجود بند في عقود اللاعبين يسمح بفسخ العقد تلقائيًا حال الإيقاف لفترة طويلة، وهو ما يفتح الباب أمام بحث موقف عقد رمضان صبحي مع بيراميدز وفقًا لبنود عقده واللوائح المنظمة.

ولا يعني قرار الإيقاف الرياضي في حد ذاته، بصورة عامة، أن عقد اللاعب يُفسخ تلقائيًا في كل الحالات، إذ يرتبط ذلك بما تنص عليه بنود العقد واللوائح المعمول بها، وهو ما يحدد الموقف النهائي للاعب مع ناديه.