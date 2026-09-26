موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان والقنوات الناقلة

يستعد منتخب مصر لمواجهة جنوب السودان ضمن الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2027 المقرر إقامتها في أوغندا وكينيا وتنزانيا .

وكان منتخب مصر قد تعادل امام أنجولا في في اللقاء الذي جمعهما أمس الجمعة على ملعب استاد القاهرة، في الجولة الافتتاحية من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا

موعد مباراة منتخب مصر أمام جنوب السودان



ويواجه منتخب مصر نظيره جنوب السودان في الجولة الثانية من التصفيات في اللقاء الذي يقام يوم الثلاثاء المقبل 29 سبتمبر الجاري، في تمام الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، على ملعب نجيل صناعي في مدينة جوبا عاصمة دولة جنوب السودان.

وتذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.