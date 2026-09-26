قمة العطاء والنجاح.. المالية تكرم الطلاب المتفوقين من أبناء العاملين في الوزارة

قام أحمد كجوك وزير المالية، بتكريم الطلاب المتفوقين دراسيًا من أبناء العاملين بوزارة المالية قائلاً: «شكرًا لأبنائنا وبناتنا ولأسرهم.. المستقبل أمامكم.. وبكرة بكم أفضل».

وأضاف الوزير، في رسالته للطلاب المتفوقين: «كونوا مؤثرين إيجابيًا فى حياة كل من حولكم ومجتمعكم وبلدكم»، لافتًا إلى أن الرياضة وتنمية المواهب أمر ضرورى، يسهم فى بناء الشخصية السليمة.

وأكد الوزير، أن الاستثمار فى التنمية البشرية يتصدر أولوياتنا بهدف تحقيق تحسن ملموس في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال الوزير: «رسالتي لزملائي العاملين بوزارة المالية.. خدمة الناس بالتبسيط والتسهيل.. قمة العطاء والنجاح.. كونوا سندًا وعونًا لكل من يتعامل معكم من المواطنين والمستثمرين والجهات الحكومية.. عاوزين نبقى فى ضهر الجميع.. لصالح بلدنا».

ودعا عادل عبد الفضيل رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، الطلاب المتفوقين، للاجتهاد بكل مثابرة فى تحقيق أحلامهم والإسهام الفعال فى خدمة وطنهم بالعلم والمعرفة، والإبداع والابتكار.

وقال خالد الصياد رئيس اللجنة النقابية للعاملين بوزارة المالية، إننا مهتمون جدًا بتحفيز أبناء العاملين المتفوقين دراسيًا حتى يكونوا نماذج مضيئة فى خدمة أسرهم ومجتمعهم ووطنهم، لافتًا إلى أنه من الواجب توجيه تحية تقدير لجهود أسر هؤلاء الطلاب من زملائنا الذين استطاعوا التوفيق بين واجباتهم الوظيفية والأسرية.