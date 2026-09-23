وزير المالية: أولويات في تنمية الموارد المحلية بالموازنة الجديدة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تنمية الموارد المحلية بالمحافظات ستكون إحدى أولويات الموازنة الجديدة للعام المالى المقبل.

قال الوزير، فى جلسة نقاشية حول تعزيز جهود التنمية بأسوان، إنه من المهم إعادة توجيه جزء من الموارد المحلية «للمكان اللى جاية منه» فى مشروعات وتدخلات تنموية مؤثرة لضمان توطين التنمية.

أضاف الوزير، أننا نستهدف تحسنًا ملموسًا فى جودة الخدمات بمبادرات وبرامج أكثر استهدافًا تغير واقعنا للأفضل، موضحًا أن دور وزارة المالية يتمثل فى مساندة كل جهات الدولة لضمان تحسن الخدمات والتمكين الاقتصادى.

أشار الوزير، إلى أننا حريصون على تعزيز الإنفاق المرتبط بالتنمية والتمكين الاقتصادى، لافتًا إلى أن الأولوية للصحة والتعليم وحماية الفئات الأولى بالرعاية.

قال المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إننا لدينا قطاعات اقتصادية واعدة ونعمل على تحفيز الاستثمار وتنمية الصناعات المحلية، أخذًا فى الاعتبار الاستغلال الأمثل للمزايا التنافسية الإقليمية لزيادة إيراداتنا.

قالت الدكتورة هانيا شلقامى مستشار الوزير لسياسات العدالة الاقتصادية، إن التنمية والحماية الاجتماعية مفهوم متكامل يمتد لتحسين كل مقومات الحياة.

أضافت أن البرامج والمبادرات لابد أن تكون أكثر استهدافًا للمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرة إلى أن الواقع الميدانى يجعلنا أكثر قدرة على التحليل الدقيق و«التشخيص التشاركى» للحماية الاجتماعية.

أكدت تشيتوسي نوجوتشي ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، أن التكامل بين الأولويات المحلية ومصادر التمويل يساعد على التوجيه الأمثل للموارد وجعل الإنفاق أكثر استجابة للاحتياجات.