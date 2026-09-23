سيارة وايمو الذاتية تهدد سوق كامل بالاصطدام المباشر

دخلت إحدى السيارات ذاتية القيادة التابعة لشركة «وايمو» إلى حَرَم سوق المزارعين في شارع «ساوث بيرل» بمدينة دنفر الأمريكية، أثناء قيام الباعة بتجهيز أكشاكهم.

وتتبعت المركبة حركة المرور المسموح بها بعد فتح الحواجز التنظيمية المؤقتة للسماح لدخول شاحنات التوريد، لتجد نفسها وسط منطقة المشاة والأكشاك، مما أثار دهشة الباعة والمنظمين المتواجدين في الموقع.

تحرك حذر واستجابة الحساسات للمحيط المعقد

تفاعلت حساسات المركبة مع البيئة المحيطة غير التقليدية عبر السير بسرعة بطيئة والمناورة بين الخيام والعقبات دون تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية.

وأظهرت تسجيلات الفيديو استجابة أنظمة القيادة الذاتية في تحديد الممرات المتاحة، بينما بذل المنظمون جهودًا لتوجيه المركبة وتنبيه المارة، نظِرًا لعدم معرفة الحاضرين بطريقة التواصل المباشر لإيقاف السيارة المستقلة أو تغيير مسارها البرمجي.

ثغرات تنظيمية وتحديات إغلاق الطرق المؤقتة

أعاد الحادث الضوء إلى التحديات التي تواجه المركبات المستقلة عند التعامل مع إغلاقات الطرق الفجائية والمناسبات العامة المؤقتة.

وأكدت الشرطة المحلية عدم وجود آلية قانونية حالية لإصدار مخالفات مرورية للسيارات ذاتية القيادة التي تعمل بدون سائق بشري.

ومن جانبها، أوضحت شركة وايمو أن سلامة المجتمع تشكل أولوية قصوى لها، مشيرة إلى مواصلة تحليل البيانات والاستفادة من هذه المواقف لتطوير خوارزميات القيادة وتفادي دخول مناطق الفعاليات المستحدثة مستقبلاً.