الخبرة قبل المؤهل.. شروط وضوابط التقديم لمعلمي الحصة بالمدارس والأوراق المطلوبة

مع انطلاق العام الدراسي الجديد، تتسابق المديريات التعليمية لسد العجز في أطقم التدريس عبر فتح باب التقديم للعمل بنظام الحصة، حيث يمثل هذا النظام فرصة ذهبية للكفاءات التربوية الطموحة للانخراط في العملية التعليمية، ولكي تضمن قبول ملفك، يجب الإحاطة بالشروط الحصرية والمستندات المطلوبة وفقاً لأحدث توجيهات وزارة التربية والتعليم، بدءاً من المؤهلات المناسبة وصولاً إلى الإقرارات القانونية اللازمة، مما يضعك على أول طريق النجاح المهني.

شغل وظيفة معلم بالحصة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن الشروط المطلوبة للقبول في وظيفة معلم بالحصة في المدارس خلال العام الدراسي الجديد، والأوراق والمستندات المطلوبة، وذلك في إطار الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين بالمدارس.

شروط العمل بنظام الحصة للمعلمين

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط وشروط العمل بنظام الحصة للمعلمين لسد العجز في المدارس، وجاءت كالتالي:

- أن يكون سد العجز ضمن التخصصات الأساسية والتخصصات الفنية بمدارس التعليم الفني.

- أن يكون المتقدمين حاصلين على مؤهلات علمية تتناسب مع طبيعة الوظيفة.

- تصنيف المقبولين وفقا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي.

- يمكن التجاوز عن شرط الحصول على مؤهل عالي شريطة تقديم شهادة خبرة مدة لا تقل عن خمس سنوات في التخصص المستعان به.

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة عن طريق المديرية التعليمية قبل بداية العمل بالمدارس.

- الحد الأقصى لعدد الحصص بالأجر والزائدة عن النصاب لكل معلم 15 حصة أسبوعيًا وبما لا يؤثر على انتظام العملية التعليمية.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 20 حصة أسبوعيًا.

طريقة صرف مستحقات العاملين بالحصة

أوضحت وزارة التعليم، أنه يتم صرف الحافز للمعلمين المستعان بهم بنظام الحصة بقيمة 50 جنيهًا للحصة، بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسئول شئون العاملين وموجه أول المادة والموجه المالي والإداري بالإدارة.

الأوراق المطلوبة للعمل بالحصة

كما حددت وزارة التربية والتعليم، الأوراق والمستندات المطلوبة للشغل وظيفة معلم بالحصة في المدارس، وهي:

- الحصول على مؤهل مناسب لتدريس المادة.

- تقديم طلب باسم مدير عام الإدارة يقوم وإحالته للموجه الأول.

- أصل شهادة المؤهل الدراسي للاطلاع و4 نسخ منه.

- تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس.

- 4 صور لبطاقة الرقم القومي سارية.

- شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث.

- 4 صور من شهادة الميلاد.

- إقرار بعدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.

ضوابط الاستعانة بالمعلمين لسد العجز في المدارس

أوضحت الوزارة، أنه يتم الاستعانة بمعلمي الحصة وفقًا للضوابط التالية:

- من عمل بالحصة فعلياً مدة ثلاث سنوات فأكثر.

- الحاصل على مؤهل تربوي مناسب.

- الاستعانة بالمعلمين الأكبر سنًا.

- مناسبة المؤهل الجامعي مع التخصص الذي عمل به.

- من لديهم كود وظيفي على موقع وزارة التربية والتعليم.

- من اجتازوا الاختبارات الأولية للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة في تخصصات: العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية والدراسات الإجتماعية والواردة أسماؤهم في الكشوف المرسلة.

- يحدد نصاب المعلم بالحصة بحد أدنى 20 حصة، وبحد أقصى 24 حصة.

- يتم الاستعانة بمعلمي الحصة لسد عجز مادة التربية الدينية «الإسلامية - المسيحية» بموافقة الموجه المختص.

- يتم الإستعانة بمعلمي الحصة في المناطق النائية والمحافظات الحدودية بمعلمات بالحصة تخصص رياض أطفال بحيث تتواجد معلمة واحدة في القاعة الواحدة.

- مدير المدرسة هو المسئول مسئولية كاملة عن ضمان التطبيق الدقيق والالتزام بالمعايير والشروط المنصوص عليها سلفا.