تقنيناً لأوضاع معلمي الحصة|عقود موسمية لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما لسد العجز

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في ضوء الحاجة الى الإستعانة بالكوادر البشرية اللازمه لتلبية احتياجا العمل بالمدارس في مجال التدريس بنظام الحصة، ولمدة محددة، واستناداً إلى أحكام المادة 30 من القانون رقم 6 لسنة 2022 ، وتقنيناً لأوضاع المعلمين العاملين بالحصة ممن تتجاوز اعمارهم 45 عاماً، وابرام عقود موسمية لسد العجز، تقرر البدء الفورى فى اتخاذ الاجراءات التنفيذية التالية :

إعداد حصر - دقيق وشامل ( قاعدة بيانات ) بكل إدارة تعليمية لتسجيل المعلمين بنظام الحصة الذين تتجاوز أعمارهم 45 عاماً، شامله التخصص، وعدد سنوات الخدمة الفعلية للعمل الميداني .

توقيع عقود لمن تجاوزت أعمارهم 45 عاما لتوفيق وضعهم المالي وصرف المستحقات بإنتظم وفق ضوابط التعاقد المعتمدة

كما أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نموذج عقد التعاقد مع العاملين بالحصة ممن تجاوز سن الخامسة والاربعين عاماً، وذلك للإسترشاد به عند اتخاذ اجراءات التعاقد، وفقاً للضوابط والشروط والاحكام المنظمه فى هذا الشأن.

وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه لا يوجد أي عجز فى المعلمين بالمواد الدراسية الأساسية

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن الفترة المقبلة ستكون هناك تعيينات بعد الحصول على الموافقات اللازمة لذلك.

وأصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارا عاجلا بإلزام جميع المدارس بالالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي ٢٠٢٧/٢٠٢٦، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.

موعد بدء الدراسة 2027 في المدارس.. ماذا قررت التعليم؟

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني صدور أي قرارات بشأن تغيير موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية المعلن رسميا حتى الآن.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه قد تقرر رسمياً "حتى الآن" أن يكون موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والرسمية والخاصة والمتفوقين واليابانية يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2026 في مدارس المحافظات التي لا تطبق إجازة السبت.