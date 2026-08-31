بعد قرار الاعتزال الدولي.. الأرجنتين توجه رسالة مؤثرة إلى ليونيل ميسي

وجه منتخب الأرجنتين رسالة مؤثرة إلى قائده ليونيل ميسي، عقب إعلانه اعتزال اللعب دوليًا، اليوم الإثنين، لينهي بذلك مسيرة استمرت لما يقارب 20 عامًا بقميص منتخب بلاده.

وأعلن ميسي قراره من خلال رسالة مطولة نشرها عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث خلالها عن رحلته مع المنتخب الأرجنتيني والسنوات الطويلة التي قضاها بقميص بلاده، قبل أن يقرر وضع حد لمسيرته الدولية.

وسارع الحساب الرسمي لمنتخب الأرجنتين عبر منصتي «إكس» و«فيس بوك» إلى توجيه رسالة خاصة إلى ميسي، تقديرًا لما قدمه خلال مسيرته مع المنتخب.

وقال منتخب الأرجنتين في رسالته: «شكرًا لك على منحنا أجمل رحلة في حياتنا، سيبقى إرثك واحترافيتك محفورين في قلوبنا إلى الأبد، شكرًا لك يا قائد، نحبك».

ويأتي قرار ميسي بعد مسيرة استثنائية مع المنتخب الأرجنتيني، شهدت العديد من المحطات البارزة، أبرزها قيادة بلاده للتتويج بلقب كأس العالم 2022 في قطر، عقب الفوز على فرنسا في المباراة النهائية.

كما ارتبط اسم ميسي بعدد من البطولات والإنجازات مع الأرجنتين، ليصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب وأكثرهم تأثيرًا على مدار السنوات الماضية.

وكانت التكهنات حول إمكانية اعتزال ميسي اللعب الدولي قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعد انتهاء منافسات كأس العالم 2026، إلى جانب الظروف العائلية الصعبة التي مر بها اللاعب عقب وفاة والده.