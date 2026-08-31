الاحتلال يصعّد في جنوب لبنان.. تفجير كبير وقصف مدفعي وتحليق منخفض للمسيّرات

شهدت مناطق عدة في جنوب لبنان، بعد ظهر اليوم "الاثنين"، تصعيدا إسرائيليا تمثل في تفجير كبير وتحليق مكثف للطيران المسيّر والقصف المدفعي، وسط أجواء من التوتر الحذر في عدد من البلدات الجنوبية.

وفي النبطية، أفادت الأنباء بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ تفجيرًا كبيرًا في بلدة أرنون، في الحي المحاذي للطرف الشمالي لقلعة الشقيف، في إطار الاعتداءات المتواصلة على المنطقة. وتزامن ذلك مع تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو منخفض.

وفي قضاء مرجعيون، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة حولا، وسط استمرار الاعتداءات على المناطق الحدودية والقرى الجنوبية.

كما سُجّل تحليق للطيران المسيّر الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء مدينة صور وبلدات القضاء، ما أثار حالة من التوتر في المنطقة، بالتزامن مع استمرار النشاط الجوي الإسرائيلي فوق عدد من المناطق الجنوبية.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الجنوبية تحركات جوية وعسكرية إسرائيلية متكررة، مع استمرار القصف والاستهدافات التي تطال عددًا من البلدات، في ظل مخاوف من اتساع رقعة التصعيد.