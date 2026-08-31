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بالصور | جلسة الصحفيين لتسوية الخلافات بين مصطفى كامل وطارق الشناوي
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالصور | جلسة الصحفيين لتسوية الخلافات بين مصطفى كامل وطارق الشناوي

مصطفى كامل وطارق الشناوي
مصطفى كامل وطارق الشناوي
عبدالوكيل أبو القاسم

عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشى جلسة مغلقة مع الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين و الناقد الفنى طارق الشناوي لتسوية الخلافات بينهما.

مصطفي كامل وطارق الشناوي

 

وانتهت الجلسة بعقد اتفاق بالتسوية، و احتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بينهما

وتأتي جلسة الصلح في أعقاب خلاف نشب بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والناقد الفني طارق الشناوي، خلال الفترة الماضية، وشهد تبادلًا في التصريحات والردود بين الطرفين، ما دفع عددًا من الصحفيين والأصدقاء المشتركين إلى التدخل في محاولة لاحتواء الأزمة وإنهاء حالة التوتر بينهما.

وكشف مصدر مسؤول أن اتصالات جرت خلال الفترة الماضية بمبادرة من عدد من الصحفيين والأصدقاء المشتركين، من بينهم شخصيات داخل نقابة الصحفيين، بهدف احتواء الأزمة وتقريب وجهات النظر بين مصطفى كامل وطارق الشناوي.

وأضاف المصدر أن الطرفين أُتيحت لهما فرصة كاملة لعرض وجهة نظر كل منهما والرد على ما أُثير خلال الأزمة، في إطار الجهود المبذولة لإنهاء حالة الخلاف.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على عقد جلسة الصلح، اليوم الاثنين، داخل مقر نقابة الصحفيين، لبحث أسباب الخلاف ومحاولة الوصول إلى تهدئة تنهي الأزمة بين نقيب الموسيقيين والناقد الفني.

وتأتي جلسة الصلح في أعقاب خلاف نشب بين الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، والناقد الفني طارق الشناوي، خلال الفترة الماضية، وشهد تبادلًا في التصريحات والردود بين الطرفين، ما دفع عددًا من الصحفيين والأصدقاء المشتركين إلى التدخل في محاولة لاحتواء الأزمة وإنهاء حالة التوتر بينهما.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم مناقشة نقاط الخلاف بين الطرفين، والاستماع إلى وجهة نظر كل منهما، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية تنهي الأزمة وتطوي صفحة الخلاف.

نقابة الصحفيين خالد البلشى مصطفى كامل نقيب الموسيقيين طارق الشناوي

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