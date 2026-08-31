بوتين: روسيا تبذل الجهود من أجل إنهاء الأزمة الأوكرانية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أن موسكو تبذل الجهود في سبيل إنهاء الأزمة الأوكرانية، جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الهندي نارينردا مودي على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

كما شدد رئيس الوزراء الهندي خلال الاجتماع على ضرورة حل جميع المشاكل بالوسائل السلمية ودعا إلى "التحرك في هذا الاتجاه". كما اقترح مودي مناقشة جميع هذه القضايا وشارك توقعاته لزيارة بوتين المقبلة لقمة بريكس في نيودلهي في سبتمبر.

كما توجه بوتين بالشكر إلى مودي على موقفه من الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أن روسيا تسير نحو الحل السلمي للنزاع.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية.