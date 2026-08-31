دورة ألعاب البحر المتوسط| رئيس البعثة المصرية: نطمح لحصد المزيد من الميداليات في رفع الأثقال والكاراتيه

أكد اللواء شريف القماطي رئيس البعثة المصرية بدورة العاب البحر المتوسط، أن البعثة تحصد عددا جيدا من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط.

وقال شريف القماطي في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة"،: "نطمح في حصد المزيد من الميداليات في رفع الأثقال والكاراتيه".

وتابع شريف القماطي: "حصدنا ميداليات في الساحة والمصارعة والغوص والجودو وتنس الطاولة وسيف المبارزة ونركز على حصد الميداليات في رفع الأثقال والكاراتيه".

وأكمل شريف القماطي: "إحنا في المركز السادس من حيث حصد الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط ونتنافس في حصد الميداليات مع فرنسا وإسبانيا".

ولفت شريف القماطي إلى أن اللجنة الأولمبية وضعت استراتيجية لحصد الميداليات في دورة ألعاب البحر المتوسط.