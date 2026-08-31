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تعرّف على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرّف على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة

إنفوجراف
إنفوجراف

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على مشروع البالون الثابت بمنطقة أهرامات الجيزة، الذي يقدم تجربة جديدة لمشاهدة منطقة الأهرامات من منظور مختلف، بما يعزز التجربة السياحية للزائرين.

وأوضح المركز -في إنفوجراف نشره عبر صفحاته الرسمية اليوم الاثنين- أن المشروع يُعد الأول من نوعه في محيط منطقة الأهرامات، ويتيح للزائرين الاستمتاع بمشاهدة بانورامية مميزة للمنطقة الأثرية من ارتفاع يصل إلى 150 مترًا فوق سطح الأرض.

وأشار إلى أن زوار منطقة أهرامات الجيزة تنتظرهم تجربة سياحية جديدة من خلال مشروع البالون الثابت، الذي يضيف نشاطًا ترفيهيًا جديدًا يُثري تجربة الزائرين والسائحين، ويتيح لهم الاستمتاع بمشاهدة بانورامية للمنطقة الأثرية من منظور مختلف، ولا تقتصر التجربة على المشاهدة فقط، إذ تتضمن محتوى إرشاديًا بـ12 لغة عن منطقة الأهرامات وأبرز معالمها، من خلال نظارات وسماعات مخصصة، بما يتيح للزائر التعرف على تاريخ المنطقة ومعالمها أثناء الاستمتاع بالمشهد البانورامي.

وأكد أن المشروع يُنفذ وفق أعلى معايير الأمان والسلامة والاستدامة، مع الحفاظ على الطابع الأثري والهوية البصرية للمنطقة، حيث إن البالون مثبت بالأرض ويتحرك رأسيًا صعودًا وهبوطًا، كما يعتمد على هياكل خفيفة قابلة للفك والتركيب دون حفر أو إنشاءات خرسانية تمس التربة.

ونوه المركز إلى أن مدة التجربة تبلغ نحو 15 دقيقة، فيما يبعد البالون مسافة كيلومترين عن الأهرامات، و2.2 كيلومتر عن أبو الهول، ما يمنح الزائرين فرصة لمشاهدة المنطقة الأثرية من زاوية مختلفة والاستمتاع بإطلالة بانورامية مميزة.

يأتي المشروع في إطار العمل على تنويع المنتجات والأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات، وإتاحة تجارب جديدة للزائرين، بما يسهم في إثراء التجربة السياحية وتعزيز جاذبية المنطقة كأحد أبرز المقاصد السياحية والأثرية في مصر.


 

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء إنفوجراف

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