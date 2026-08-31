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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع مفاجئ .. إلى أين وصلت أسعار الذهب الآن؟

استقرار أسعار الذهب عند أسعار يوم امس
استقرار أسعار الذهب عند أسعار يوم امس
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا خلال منتصف تعاملات اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026، مقارنة بمستوياتها المسجلة أمس، إلا أنها عادت إلى التراجع من جديد لتستقر الآن عند نفس مستويات الأسعار التي سجلتها أمس الأحد، دون أي فارق يُذكر.

وتزامن استقرار أسعار الذهب محليًا مع تراجع أسعار الذهب عالميًا، في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق حالة من التذبذب الملحوظ خلال الفترة الحالية، إذ تتحرك الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، وقد تتغير أسعار الذهب أكثر من مرة على مدار اليوم الواحد، وهو ما حدث خلال تعاملات اليوم.

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وبشكل عام، شهدت أسعار الذهب موجة من الارتفاعات خلال شهر أغسطس الجاري، وسجلت مستويات مرتفعة مقارنة بالأسعار التي كانت تسجلها خلال الشهور الماضية، رغم التحركات المتقلبة التي شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 7211.00 جنيه، وهو نفس سعر أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6309.62 جنيه، دون تغيير عن أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5408.25 جنيه، وهو نفس المستوى المسجل أمس.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4206.42 جنيه، دون أي تغيير.

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 224287.17 جنيه، وهو نفس سعر أمس.

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 50477.00 جنيه، دون تغيير عن تعاملات أمس.

الذهب أسعار الذهب الآن سعر عيار ١٨ الآن سعر عيار ٢١ الآن سعر عيار ٢٤ الآن سعر الجنيه الذهب اليوم توقعات أسعار الذهب

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