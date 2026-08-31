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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يختتم أغسطس على ارتفاع.. صعود جديد في الأسعار وعيار ٢١ عند هذا الرقم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين في مصر
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 31 أغسطس 2026 ارتفاعًا في منتصف تعاملات اليوم، مع استمرار حركة البيع والشراء، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا. ويشهد الذهب حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال هذه الفترة، لكن بشكل عام سجل المعدن الأصفر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر أغسطس الجاري، وسط استمرار متابعة المستثمرين لتحركات الأسعار محليًا وعالميًا.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم إلى 7234 جنيهًا، مقابل 7211 جنيهًا أمس الأحد، بزيادة قدرها 23 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، إلى 6329.75 جنيه، مقابل 6309.62 جنيه أمس، بزيادة قدرها 20.13 جنيه.

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5425.50 جنيه، مقابل 5408.25 جنيه أمس، بارتفاع قدره 17.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 إلى 4219.83 جنيه، مقابل 4206.42 جنيه أمس، بزيادة قدرها 13.41 جنيه.

وصعدت أوقية الذهب إلى 225002.55 جنيه، مقابل 224287.17 جنيه أمس، بزيادة قدرها 715.38 جنيه.

كما ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50638 جنيهًا، مقابل 50477 جنيهًا أمس، بزيادة قدرها 161 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7234 جنيهًا.

وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 6329.75 جنيه.

وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5425.50 جنيه.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4219.83 جنيه.

وسجلت أوقية الذهب نحو 225002.55 جنيه.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 50638 جنيهًا.

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