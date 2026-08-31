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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد معروف براءة.. تطورات جديدة في أزمة تصريحات كريم حسن شحاتة| تفاصيل

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
حسام الحارتي

حسم اتحاد الكرة الجدل المثار حول واقعة الحكم محمد معروف ووائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، بعد تصريحات كريم حسن شحاتة بشأن عدم احتساب ركلة جزاء في إحدى مباريات الفريق.

وأكد اتحاد الكرة في بيان رسمي أن مراجعة تقنية الفيديو VAR أثبتت عدم صحة الاتهامات التي وُجهت إلى الحكم محمد معروف، كما لم يثبت للجنة الحكام صحة ما تردد بشأن وجود حديث بين معروف ووائل جمعة يتعلق باللاعب علي محمود، موضحًا أن الحديث الذي دار بين الطرفين كان بشأن مطالبة الأهلي باحتساب خطأ واعتراض مدير الكرة.

وفي تطور جديد، كشف مصدر داخل لجنة الحكام أن محمد معروف تراجع عن شكواه ضد كريم حسن شحاتة، فيما اكتفت لجنة الحكام واتحاد الكرة باستدعاء المسئولين عن القناة إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع مراعاة تقديرهم لاسم حسن شحاتة.

وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة رفض إذاعة التسجيل الخاص بواقعة محمد معروف ووائل جمعة، استنادًا إلى اللوائح، مؤكدًا أن الأندية فقط هي صاحبة الحق في طلب إذاعة مثل هذه التسجيلات وفق الإجراءات المتبعة.

وفي السياق ذاته، تراجع النادي الأهلي عن التقدم بشكوى رسمية ضد كريم حسن شحاتة بسبب تصريحاته المتعلقة بواقعة محمد معروف ووائل جمعة.

واستدعى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المسؤول عن إحدى القنوات الفضائية التي يظهر بها برنامج كريم حسن شحاتة، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها بشأن الواقعة

اتحاد الكرة كريم حسن شحاته الأهلي زد الدوري المصري

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