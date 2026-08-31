احلق شعرك.. وزير التعليم يداعب طالبا خلال افتتاح مدرسة بالقليوبية

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الاثنين، موقفًا طريف خلال جولة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، لافتتاح إحدى المدارس بالمحافظة، ضمن فعاليات احتفالات القليوبية بعيدها القومي.

وخلال تفقد الوزير المدرسة ولقائه بالطلاب، داعب أحد الطلاب بشكل ودي، قائلا له: احلق شعرك، في أجواء اتسمت بالبساطة والتفاعل بين الوزير والطلاب، كما تحدث مع الطلاب على مدى جاهزيتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وتأتي جولة وزير التربية والتعليم بالقليوبية في إطار افتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بالمحافظة، ومتابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة المنشآت التعليمية، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بديوان عام المحافظة، وذلك في مستهل زيارته للمحافظة للمشاركة في احتفالاتها بعيدها القومي، تمهيدا لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية الجديدة بمركزي بنها وطوخ.

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، واللواء يسري عبد الله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام لمحافظة القليوبية، والدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، والمهندس محمد سلامة، مدير فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقليوبية.